Sau khi hình ảnh gia đình du khách Nga cùng nhiều người dân đào được gốc cây khổng lồ trên bãi biển Nha Trang, mạng xã hội lan truyền thông tin đây là gỗ quý bị lũ cuốn trôi.

Ngày 29/11, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Nha Trang - cho biết địa phương đã xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một gia đình du khách Nga đào được gốc cây lớn trên bãi biển Nha Trang và cho rằng đây là gỗ quý.

Ông Khoa khẳng định gốc cây nói trên không phải gỗ quý như thông tin được chia sẻ. Theo ông, bãi biển Nha Trang thường xuyên xuất hiện các gốc cây, thân gỗ trôi dạt vào bờ, nhất là sau những đợt mưa lũ.

“Đây chỉ là một gốc cây bình thường như bao gốc cây khác. Thông tin lan truyền trên mạng xã hội chủ yếu nhằm câu view, câu like. Hiện địa phương đã thu gom gốc cây này để xử lý theo quy định”, ông Khoa nói.

Gốc cây được gia đình du khách Nga đào trên bờ biển Nha Trang.

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền câu chuyện về gốc cây lớn xuất hiện trên bãi biển Nha Trang. Theo nội dung được chia sẻ, một gia đình du khách Nga phát hiện mẩu rễ cây nhô lên khỏi mặt cát nên tò mò đào thử. Tuy nhiên, càng đào sâu, họ càng bất ngờ khi phát hiện bên dưới là một gốc cây có kích thước khổng lồ.

Thấy gia đình du khách gặp khó khăn, một người đàn ông Việt Nam đã nhiệt tình hỗ trợ. Sau đó, nhiều người có mặt trên bãi biển cùng chung sức đào gốc cây lên. Hình ảnh này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, kèm câu chuyện cho rằng gốc cây là gỗ quý bị nước lũ cuốn trôi dạt vào bờ.