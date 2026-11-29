Công an TP Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Nhật Linh, Chủ tịch hai doanh nghiệp bất động sản, để điều tra hành vi lừa đảo thông qua huy động vốn đầu tư các dự án chưa được phê duyệt, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của nhiều cá nhân.

Công an thành phố Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Nhật Linh về hành vi lừa đảo thông qua hình thức huy động vốn đầu tư bất động sản, chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Theo đó, vào ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) Công an thành phố Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Nhật Linh, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại số nhà 14, đường Lê Lý, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Nhật Linh (Ảnh: Công an TP Bắc Ninh)

Trong thời gian từ tháng 07/2021 đến tháng 09/2022, Nguyễn Nhật Linh sử dụng tư cách pháp nhân là Giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn Nhật Thành và Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty bất động sản Trung Thành Land để đưa ra các thông tin gian dối nhằm kêu gọi, huy động vốn của các cá nhân dưới hình thức ký các hợp đồng góp vốn kinh doanh, hợp tác đầu tư các dự án khu dân cư, dịch vụ nhưng các dự án đều chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với số tiền huy động được của các cá nhân, Nguyễn Nhật Linh sử dụng để trả nợ cũ và chi tiêu cá nhân. Với thủ đoạn trên Nguyễn Nhật Linh đã chiếm đoạt của anh N. Đ.T, anh P.T.M, chị Đ.T.L và anh T.V.C với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng .

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 27/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Nhật Linh để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phạm Trang