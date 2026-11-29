Theo cơ quan khí tượng thủy văn, từ 0h đến 12h ngày 28/11, khu vực đô thị tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, một số nơi mưa to. Lượng mưa đo được tại trạm Ninh An cao nhất với 162mm; hồ Am Chúa 76,6mm, Nha Trang 76,3mm và Cam Ranh 55,2mm. Mưa lớn khiến nhiều khu vực đô thị được cảnh báo có nguy cơ ngập lụt trong khoảng 11-16h cùng ngày. Độ sâu ngập phổ biến 0,2-0,5m, một số nơi có thể sâu hơn.