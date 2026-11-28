Không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao khiến khu vực từ TP Huế đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng từ chiều 28/11 đến sáng 30/11. Lượng mưa tại một số nơi có thể vượt 450mm, nguy cơ xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Mưa lớn dồn dập tại miền Trung, có nơi trên 450mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong ngày 28/11, TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa đã có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa đo được từ 7h đến 15h cùng ngày tại một số trạm vượt 160mm, trong đó Tam Trà (TP Đà Nẵng) đạt 169mm, Ba Nam (Quảng Ngãi) 161,2mm, Hồ Long Mỹ (Gia Lai) 189,4mm và TKCN Phú Yên (Đắk Lắk) 190mm.

Dự báo từ chiều 28/11 đến sáng 30/11, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-350mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Tại TP Huế và Khánh Hòa, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Trong khi đó, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông từ chiều 28/11 đến ngày 29/11, lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi trên 170mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn, trên 120mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, chiều và đêm 28/11, phía Nam tỉnh Quảng Trị, tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ trưa và chiều 30/11, mưa lớn tại khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá là cấp 1. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét về đêm và sáng

Ngày 28/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Tại Bắc Bộ, trời không mưa, nhiệt độ lúc 13h phổ biến 24-27 độ C.

Chiều và đêm 28/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc Bộ phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung Bộ 16-19 độ C.

Trên biển, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Gia Lai đến Lâm Đồng và phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng cao 2-3m, riêng phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông cao 2-4m, biển động.

Dự báo thời tiết đêm 28 và ngày 29/11 các khu vực

Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, cao nhất 24-26 độ C.

Tây Bắc Bộ có mây, mưa vài nơi, gió nhẹ; đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C. Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 24-27 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vài nơi về đêm, ngày nắng; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, riêng TP Huế có mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 22-24 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 22-24 độ C, phía Nam 24-26 độ C; cao nhất lần lượt 25-27 độ C và 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ và TP.HCM nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C; tại TP.HCM, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 31-33 độ C. Trong các cơn dông ở miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

(Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia)