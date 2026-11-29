Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hằng năm quy định tại 2 Thông tư sẽ chính thức hết hiệu lực kể từ ngày 15/12/2026.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 158/2026/TT-BTC, chính thức chấm dứt hiệu lực toàn bộ các quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hằng năm tại Thông tư 141/2011/TT-BTC và Thông tư 57/2014/TT-BTC kể từ ngày 15/12/2026.

Chấm dứt hiệu lực toàn bộ Thông tư 141 và Thông tư 57

Căn cứ theo khoản 10 và khoản 16 Điều 1 của Thông tư 158/2026/TT-BTC, hai văn bản pháp lý quen thuộc là Thông tư 141/2011/TT-BTC (ban hành ngày 20/10/2011) và Thông tư 57/2014/TT-BTC (ban hành ngày 06/5/2014) sẽ bị bãi bỏ toàn bộ kể từ giữa tháng 12/2026.

Suốt nhiều năm qua, hai thông tư này đóng vai trò là hành lang pháp lý chuẩn hóa chế độ thanh toán tài chính liên quan đến kỳ nghỉ phép hằng năm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp đồng tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Các nội dung điều chỉnh bao gồm việc thanh toán tiền phương tiện đi lại, phụ cấp đi đường khi về thăm gia đình, cũng như chi trả tiền lương hoặc tiền bồi dưỡng đối với những ngày phép chưa sử dụng hết.

Nhìn lại những quyền lợi cốt lõi trong quy định cũ

Trước thời điểm bị bãi bỏ, hệ thống quy định tại Thông tư 141/2011/TT-BTC và Thông tư 57/2014/TT-BTC có nội dung:

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Hỗ trợ chi phí đi lại khi thăm thân: Chính sách này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức là người miền xuôi công tác tại vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo (nơi có hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên) và chiều ngược lại. Khi đáp ứng đủ điều kiện và được thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép nghỉ đi thăm gia đình, quê quán, người lao động sẽ được thanh toán tiền tàu xe và phụ cấp đi đường. Ngoài ra, các trường hợp nghỉ phép để thăm vợ hoặc chồng, con, cha mẹ (cả bên vợ và bên chồng) bị ốm đau nặng hoặc qua đời cũng được xem xét chi trả dựa trên chứng từ thực tế.

Chi trả tiền bồi dưỡng cho những ngày chưa nghỉ phép: Trong trường hợp cơ quan, đơn vị không thể bố trí cho cán bộ nghỉ phép năm do yêu cầu nhiệm vụ công tác, người lao động được xem xét hỗ trợ một khoản tiền bồi dưỡng căn cứ vào khả năng nguồn kinh phí và quy chế chi tiêu nội bộ, với mức chi tối đa không vượt quá tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần. Tuy nhiên, khoản hỗ trợ này không áp dụng đối với những trường hợp cơ quan đã bố trí lịch nghỉ nhưng cá nhân tự nguyện không nghỉ.

Người lao động cần lưu ý gì trước mốc thời gian 15/12/2026?

Việc bãi bỏ Thông tư 141 và Thông tư 57 từ ngày 15/12/2026 không làm mất đi quyền nghỉ phép cơ bản của người lao động, cụ thể:

Bảo lưu quyền lợi tại khu vực doanh nghiệp: Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động ngoài khu vực nhà nước, quyền lợi thanh toán tiền phép năm vẫn được bảo vệ vững chắc theo quy định tại khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động năm 2019. Theo đó, khi người lao động thôi việc hoặc bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm, người sử dụng lao động vẫn có trách nhiệm thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ đó.

Xử lý các hồ sơ chuyển tiếp: Do Thông tư 158/2026/TT-BTC không thiết kế điều khoản chuyển tiếp riêng biệt cho các hồ sơ thanh toán tiền nghỉ phép còn tồn đọng trước ngày 15/12/2026, các cơ quan, đơn vị cần căn cứ chặt chẽ vào thời điểm phát sinh quyền lợi, nhóm đối tượng áp dụng và hệ thống quy định pháp luật hiện hành để rà soát, giải quyết dứt điểm từng trường hợp bảo đảm đúng nguyên tắc tài chính công.