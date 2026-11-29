Ninh Bình dự kiến chi hơn 7,18 tỷ đồng hỗ trợ 177 hộ dân di dời khỏi hai khu chung cư 5 tầng cũ trên đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định, trong thời gian cải tạo, xây dựng lại nhà ở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng ký quyết định phê duyệt phương án hỗ trợ, di dời các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nhà ở thuộc tài sản công tại hai khu chung cư 5 tầng số 2 và số 4 đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Chung cư cũ 5 tầng đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Hai nhà chung cư 5 tầng số 2 và số 4 đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định, được xây dựng trong giai đoạn 1973-1977, có diện tích xây dựng khoảng 800m² mỗi tòa. Sau gần 50 năm sử dụng, các công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, đặt ra yêu cầu phải cải tạo, xây dựng lại nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời cải thiện điều kiện sinh hoạt và chất lượng nhà ở.

Theo UBND tỉnh Ninh Bình, việc di dời các hộ dân đang sinh sống tại hai khu chung cư trên là yêu cầu cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng nhà ở, đồng thời đáp ứng tiến độ triển khai dự án xây dựng khu chung cư mới.

Theo phương án được phê duyệt, đối tượng được hỗ trợ là các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nhà ở thuộc tài sản công tại hai khu chung cư 5 tầng số 2 và số 4 đường Trần Đăng Ninh, thuộc diện phải di dời để thực hiện dự án. Trên cơ sở tiến độ dự kiến của dự án, thời gian hỗ trợ kinh phí để các hộ gia đình, cá nhân tự bố trí chỗ ở được xác định từ tháng 12/2026 đến hết tháng 12/2028 (tương ứng 25 tháng) làm căn cứ lập dự toán kinh phí hỗ trợ.

Thời gian hỗ trợ thực tế đối với từng hộ được xác định theo thời gian phải di dời, tự bố trí chỗ ở. Đối với các hộ đã chủ động di dời trước thời điểm lập phương án, thời gian hỗ trợ sẽ được rà soát, xác định cụ thể căn cứ thời điểm di dời thực tế và các điều kiện hưởng hỗ trợ. Các khoản hỗ trợ gồm kinh phí di dời và kinh phí để hộ gia đình, cá nhân tự bố trí chỗ ở trong thời gian cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Tổng kinh phí hỗ trợ di dời dự kiến hơn 7,18 tỷ đồng cho 177 hộ dân, gồm khoản hỗ trợ di dời một lần 3 triệu đồng/hộ và kinh phí hỗ trợ tự bố trí chỗ ở từ 1-2 triệu đồng/hộ/tháng, tùy số nhân khẩu, trong thời gian dự kiến 25 tháng.

Việc hỗ trợ được thực hiện bằng hình thức chi trả trực tiếp bằng tiền cho các hộ đủ điều kiện. Công tác lập hồ sơ, chi trả, theo dõi và quyết toán phải bảo đảm đúng đối tượng, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ và quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.