Vụ cháy xảy ra tại nhà thờ chính xứ Nam Trực (xã Nam Minh, tỉnh Ninh Bình) lúc rạng sáng 29/11, bước đầu ghi nhận không có thiệt hại về người.

Sáng 29/11, trả lời PV Báo điện tử VTC News, ông Nguyễn Xuân Hưởng, Chủ tịch UBND xã Nam Minh (tỉnh Ninh Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn tại nhà thờ chính xứ Nam Trực.

Hiện trường vụ cháy tại nhà thờ chính xứ Nam Trực (xã Nam Minh, tỉnh Ninh Bình) vào rạng sáng 29/11.

Theo ông Hưởng, vụ cháy xảy ra vào khoảng 0h30 cùng ngày. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND xã Nam Minh trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác ứng phó, phối hợp triển khai các biện pháp chữa cháy cùng lực lượng Cảnh sát PCCC.

Đến khoảng 3h cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

“Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện địa phương đang thống kê thiệt hại cụ thể về tài sản”, ông Hưởng cho biết.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Trước đó, tối 20/8, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cũng xảy ra vụ hỏa hoạn tại nhà thờ giáo xứ Áng Sơn (phường Tây Hoa Lư).

Do phần mái nhà thờ có kết cấu bằng gỗ, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau khoảng một giờ triển khai các biện pháp chữa cháy, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi phần mái gỗ, làm hư hỏng nhiều hạng mục kiến trúc và tài sản bên trong nhà thờ, với diện tích bị ảnh hưởng khoảng 200m².