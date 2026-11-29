Triều cường dâng cao, nước không chỉ tràn qua cửa mà còn rỉ lên từ những kẽ gạch dưới nền nhà. Để chống ngập, nhiều hộ dân tại chung cư 136 Bùi Văn Ba (TP.HCM) phải tự đào rãnh thoát nước ngay trong không gian sinh hoạt.

Clip: Di Anh

Mỗi khi triều cường dâng cao, cuộc sống của khoảng 70 hộ dân tại chung cư 136 Bùi Văn Ba (TP.HCM) lại bị đảo lộn vì tình trạng ngập nước. Dù đã nhiều lần nâng nền nhà để hạn chế nước tràn vào, người dân vẫn chưa thể thoát khỏi cảnh nước ngập.

Đáng chú ý, nước không chỉ tràn qua cửa mà còn rỉ ngược lên từ những kẽ gạch dưới nền nhà. Có thời điểm, áp lực nước khiến gạch lát nền phồng lên, gây hư hỏng và ảnh hưởng đến sinh hoạt của các gia đình. Không thể tiếp tục chịu cảnh thường xuyên tát nước, một số hộ dân đã phải tự tìm cách khắc phục. Thay vì chỉ đặt máy bơm để hút nước, họ đào những đường rãnh ngay bên trong nhà, dẫn nước từ các vị trí trũng ra ngoài.

Khu vực khu dân cư chung cư 136 Bùi Văn Ba (TP.HCM) trong tình trạng ngập úng của triều cường (Ảnh: Di Anh)

Theo ghi nhận, tại một căn hộ, đường rãnh dài khoảng 20 m được đào men theo vách tường, chạy từ bên trong nhà ra khu vực hầm. Rãnh được tạo độ dốc để nước tự chảy về điểm thấp nhất, sau đó thoát ra ngoài.

Ông Trương Thanh Trung, một cư dân tại đây, cho biết ông đã tự đào đường rãnh dài khoảng 20 m để xử lý tình trạng nước rỉ lên từ nền nhà.

"Tôi tự đào cái rãnh 20 mét, từ trong nhà chảy ra ngoài rồi bơm nước ra. Đào xong thì trong nhà mới không có nước, không bị rỉ lên từ những kẽ gạch dưới nền nhà. Không đào rãnh là trước kia nền gạch trong nhà phồng lên như mai rùa vậy đó. Gạch phồng lên là phải dán keo. Giờ nước dồn chỗ thấp nhất thì chảy ra thôi", ông Trung chia sẻ.

Ông Trương Thanh Trung tự đào rãnh thoát nước trong nhà để hạn chế tình trạng nước rỉ lên từ nền gạch (Ảnh: Di Anh)

Theo ông, việc đào rãnh phải tính toán độ dốc của nền nhà để nước có thể tự chảy ra khu vực thấp hơn. Cách làm này giúp gia đình giảm đáng kể tình trạng nước rỉ lên từ dưới nền. Tuy nhiên, không phải hộ dân nào cũng có điều kiện và thời gian để thực hiện.

Ông Trung cho biết nhiều người sống trong chung cư đã đến xem cách làm này vì thấy hiệu quả, nhưng vẫn chưa thể triển khai tại nhà mình.

Không riêng gia đình ông Trung, một số hộ dân khác cũng phải tìm cách xoay xở để hạn chế nước ngập. Chị Thanh Xuân cho biết chồng chị đã làm đường thoát nước tương tự từ khoảng một năm nay.

"Ông xã mình cũng làm cái này cả năm nay rồi. Vì phòng mình thấp, nước chảy cũng nhiều nên thay vì bơm thì đặt vậy cho nó thoát ra ngoài", chị Xuân nói.

(Ảnh: Di Anh)

Với những gia đình thường xuyên phải đối mặt với nước tràn vào nhà, việc có một đường thoát nước giúp giảm bớt công sức dọn dẹp. Bà Vũ Thị Lanh cho biết trước đây, mỗi lần nước ngập, gia đình phải dùng dụng cụ hốt rác để tát nước ra ngoài.

"Nó cũng đỡ phải tát nước. Mấy lần tát nước phải lấy cái đồ hốt rác tát ra không á. Cực lắm. Mỗi lần từ tháng 9, tháng 10 bắt đầu cực lắm", bà Lanh chia sẻ.

Những đường rãnh chạy dọc vách tường, len giữa không gian sinh hoạt vốn được dùng để ăn uống, nghỉ ngơi là hình ảnh cho thấy sự bất tiện mà người dân phải đối mặt sau nhiều lần triều cường dâng cao.

Không chỉ mất thời gian dọn dẹp, tình trạng nước ngập kéo dài còn khiến nền nhà, đồ đạc có nguy cơ hư hỏng, đồng thời tiềm ẩn vấn đề vệ sinh và mất an toàn khi đi lại. Việc người dân phải tự đào rãnh thoát nước ngay trong nhà để ứng phó phần nào cho thấy áp lực từ tình trạng ngập nước đã tác động trực tiếp đến đời sống của các hộ dân tại chung cư này.