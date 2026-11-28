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Chiều 28/11, tại Hà Nội, bà Đào Thị Bích Thủy - Phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng và bà Thananon Charnvirakul - Phu nhân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul - tham quan Đình Nam Hương, đi dạo ở Hồ Gươm, trải nghiệm vẽ tranh Hàng Trống.





