Sau lễ khởi công hồi tháng 10, dự án Công viên Safari Ba Vì rộng gần 300ha đang triển khai đo đạc hiện trạng để lập hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

UBND xã Ba Vì (Hà Nội) vừa thông báo triển khai công tác đo đạc, khảo sát hiện trạng phục vụ lập hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng Công viên Safari Ba Vì.

Theo kế hoạch, công tác khảo sát diễn ra trong 3 ngày, từ 27/11 đến hết ngày 29/11/2026, tại phạm vi dự án, tập trung ở khu vực thôn Giáp Thượng và một phần thôn Sơn Lý, xã Ba Vì.

Hoạt động đo đạc nhằm thu thập thông tin, số liệu phục vụ lập hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500, đồng thời làm cơ sở công khai và lấy ý kiến người dân về phương án quy hoạch theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

Chính quyền xã giao các đơn vị chuyên môn, ban quản lý dự án, trưởng thôn và các đơn vị liên quan phối hợp triển khai khảo sát, thông báo đến người dân trong khu vực để bảo đảm công tác thực hiện đúng kế hoạch.

Trước đó, đầu tháng 11, UBND xã Ba Vì đã công bố sơ đồ vị trí, ranh giới lập quy hoạch dự án theo Quyết định số 5648 của UBND TP Hà Nội. Chính quyền địa phương cũng khẳng định diện tích dự án khoảng 299,5ha, bác bỏ thông tin dự án mở rộng lên 580ha lan truyền trên một số trang mạng không chính thống.

Sơ đồ vị trí ranh giới dự án Safari Ba Vì (Ảnh: UBND xã Ba Vì).

Theo Quyết định số 5648/QĐ-UBND ngày 9/10/2026, Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Mặt Trời làm nhà đầu tư dự án Công viên Safari Ba Vì. Dự án cũng tổ chức lễ khởi công trong ngày này.

Dự án có diện tích nghiên cứu khoảng 299,51ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 6.506 tỷ đồng. Trong đó, nhà đầu tư góp khoảng 976 tỷ đồng, tương đương 15% tổng vốn, còn lại khoảng 5.503 tỷ đồng là vốn huy động.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai từ quý IV/2026 đến quý II/2030, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ thời điểm nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Về cơ cấu sử dụng đất, khoảng 245ha được dành cho cây xanh và mặt nước, chiếm 81,8% diện tích dự án. Đất thương mại dịch vụ khoảng 10ha, đất khu du lịch - dịch vụ khoảng 16ha; phần còn lại dành cho hạ tầng kỹ thuật, giao thông và bãi đỗ xe với khoảng 28ha.

UBND xã Ba Vì được giao tổ chức công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phối hợp quản lý nhà nước, giám sát hoạt động dự án và giải quyết các kiến nghị liên quan của người dân trong quá trình triển khai.