Người dân cần đặc biệt chú ý!

Thông tin từ Công an phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ, đơn vị này vừa phối hợp xác minh, hỗ trợ giải quyết vụ việc chuyển khoản nhầm số tiền 114,7 triệu đồng, giúp người chuyển tiền nhận lại đầy đủ tài sản.

Vào hồi 16h10 ngày 24/11/2026, Công an phường Kỳ Sơn tiếp nhận thông tin về trường hợp chuyển khoản nhầm tiền qua tài khoản ngân hàng. Theo đó, anh Lê Huỳnh Đức (sinh năm 1996, trú tại tổ dân phố Phú Xuân, phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ) trong quá trình giao dịch ngân hàng đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 114,7 triệu đồng vào tài khoản của anh Đinh Văn Thao (sinh năm 1988, trú tại tổ 10, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Kỳ Sơn đã khẩn trương xác minh, liên hệ với những người có liên quan, hướng dẫn các bên đối chiếu thông tin và thực hiện các thủ tục cần thiết để giải quyết vụ việc theo quy định.

Với tinh thần trung thực, tự giác, anh Đinh Văn Thao đã chủ động phối hợp và chuyển trả đầy đủ số tiền 114,7 triệu đồng cho anh Lê Huỳnh Đức trước sự chứng kiến, hỗ trợ của lực lượng Công an phường.

Công an phường Kỳ Sơn hỗ trợ người dân nhận lại số tiền đã chuyển khoản nhầm

Đây không phải là lần đầu tiên công an Phú Thọ hỗ trợ người chuyển khoản nhầm nhận lại được tiền.

Trước đó, ngày 18/11/2026, anh Đỗ Văn Quang đến trụ sở Công an phường Âu Cơ, Phú Thọ trình báo về việc trong quá trình thực hiện giao dịch trên ứng dụng ngân hàng, do sơ suất, anh đã chuyển nhầm số tiền 100 triệu đồng vào tài khoản của một người không quen biết.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh Quang đã liên hệ với ngân hàng để đề nghị hỗ trợ xác minh và được biết người nhận số tiền chuyển nhầm là chị Cao Thị Thu Hằng, hiện cư trú tại phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Âu Cơ khẩn trương xác minh, đồng thời phối hợp với ngân hàng đối chiếu thông tin giao dịch. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định người nhận số tiền trên là chị Cao Thị Thu Hằng, sinh năm 1987, có hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Thanh Bình, phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ.

Sau khi làm rõ các thông tin liên quan, Công an phường Âu Cơ đã hướng dẫn các bên thực hiện đầy đủ thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời phối hợp tổ chức việc trao trả toàn bộ số tiền 100 triệu đồng cho anh Đỗ Văn Quang. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an, anh Quang đã nhận lại đầy đủ số tiền chuyển nhầm.

Qua vụ việc trên, công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch chuyển khoản. Trường hợp nhận được tiền chuyển nhầm, người dân không tự ý sử dụng số tiền này mà cần liên hệ với ngân hàng hoặc trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật, tránh phát sinh vi phạm đáng tiếc.