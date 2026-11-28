Vingroup vừa ký thỏa thuận nguyên tắc về thuê đất tại Philippines, chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng nhà máy xe điện có công suất 200.000 xe mỗi năm, dự kiến khởi công vào quý I/2027.

Theo Manila Bulletin, ngày 26/11, Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã ký thỏa thuận nguyên tắc với Cơ quan Chuyển đổi và Phát triển Căn cứ Philippines (BCDA) về việc thuê đất tại New Clark City, tỉnh Tarlac. Tại đây, tập đoàn Việt Nam dự kiến phát triển tổ hợp công nghiệp và thương mại tích hợp, bao gồm các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp công nghệ và nhà máy sản xuất, lắp ráp xe điện.

Kế hoạch xây dựng nhà máy của Vingroup được Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines (DTI) công bố lần đầu vào tháng 10/2026, với vốn đầu tư dự kiến 500 triệu USD. Nhà máy sẽ cung cấp ô tô điện cho thị trường Philippines và phục vụ xuất khẩu.

Theo kế hoạch được DTI công bố trước đó, thời gian xây dựng nhà máy dự kiến kéo dài từ 12-18 tháng. Bên cạnh ô tô điện, VinFast cũng có kế hoạch mở rộng kinh doanh xe máy điện tại quốc gia Đông Nam Á này.

VinFast chính thức gia nhập thị trường Philippines vào tháng 5/2024. Trong năm 2026, hãng đã thiết lập quan hệ hợp tác với 5 nhà phân phối xe máy tại nước này, hướng tới phát triển mạng lưới bán hàng và dịch vụ hậu mãi tại hai khu vực Luzon và Mindanao.

Ngoài lĩnh vực xe điện, DTI cho biết Vingroup cũng quan tâm đến cơ hội đầu tư bệnh viện và công viên giải trí tại Philippines. Tuy nhiên, quy mô vốn và thời điểm triển khai các dự án này chưa được công bố.

Về phía Philippines, BCDA kỳ vọng tổ hợp của Vingroup sẽ góp phần đưa New Clark City trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp và công nghệ cao của quốc gia này. New Clark City cũng được lựa chọn làm địa điểm phát triển Khu công nghiệp Sản xuất Tiên tiến Clark (CAMP), dự án hợp tác giữa Philippines và Mỹ trong khuôn khổ sáng kiến Pax Silica.