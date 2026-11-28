Doanh nghiệp đứng sau tổ hợp pháo này có hơn 60 năm lịch sử, từng nhận đơn hàng đóng 10 tàu tuần tra cho một quốc gia châu Phi.

Tổ hợp pháo tàu PT-306 do Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hồng Hà (Nhà máy Z173), trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, nghiên cứu, cải tiến thành công sẽ được giới thiệu tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 13/12.

PT-306 được thiết kế để trang bị cho các tàu chiến đấu và tàu tuần tra, có khả năng đối phó với các mục tiêu trên không như máy bay, trực thăng, UAV, tên lửa đối hải, cũng như các mục tiêu trên mặt nước và mặt đất.

Khối quay, khối lắc của Pháo tàu PT-306. Ảnh: TUẤN HUY - Báo QĐND

Theo Báo Quân đội nhân dân, PT-306 sử dụng pháo tự động 6 nòng cỡ 30 mm, với tốc độ bắn tối đa khoảng 5.000 phát/phút, tương đương hơn 80 phát mỗi giây.

Khối lượng tháp pháo không quá 1.000 kg, trong đó thân pháo nặng không quá 216 kg. Khi khai hỏa, lực giật của thân pháo lên tới 70.000 Newton, tương đương khoảng 7,14 tấn lực.

Tổ hợp được trang bị hệ thống quang điện tử, radar điều khiển hỏa lực và có khả năng điều khiển từ xa.

Về doanh nghiệp đứng sau PT-306, Công ty Đóng tàu Hồng Hà được thành lập năm 1965, hiện là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng, có nhà máy tại Hải Phòng.

Các sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp gồm tàu pháo TT-400TP, tàu vận tải xăng dầu 3.000 tấn, tàu chở nhựa đường 3.100 tấn cùng nhiều loại tàu tuần tra, cứu hộ và chữa cháy.

Đầu năm 2020, doanh nghiệp công bố hợp đồng đóng 10 tàu tuần tra cho Hải quân Nigeria. Tháng 8/2026, Hồng Hà khởi công đóng tàu chở hàng đa năng kết hợp chở container 1.500 tấn xuất khẩu sang Hà Lan.

Về kết quả kinh doanh, năm 2024, Công ty Đóng tàu Hồng Hà ghi nhận doanh thu 1.457 tỷ đồng, tăng 74% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 14,3 tỷ đồng.

Doanh thu cả năm 2026 của Nhà máy Z173 ước đạt 1.805 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với năm 2025. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh tế kết hợp quốc phòng ước đạt 578 tỷ đồng, cao nhất trong 5 năm qua.