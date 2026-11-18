Nhà máy Z111, thuộc Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác 11, vừa thử nghiệm thành công hệ thống vũ khí trên xe thiết giáp 8 bánh XTC-03 do Việt Nam chế tạo.

Ngày 16/11, Nhà máy Z111 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) tổ chức bắn thử nghiệm, nghiệm thu hệ thống vũ khí trên xe thiết giáp chở quân chiến đấu 8x8 XTC-03. Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng chủ trì buổi thử nghiệm.

Các nội dung kiểm tra gồm pháo 30 mm, súng đại liên 7,62 mm SĐL-T, dàn phóng đạn khói, kính ngắm pháo thủ và hệ thống điều khiển quang điện tử.

Tại thao trường, XTC-03 thực hiện bắn mục tiêu mặt đất cố định ở cự ly 1.000 m trong cả điều kiện ban ngày và ban đêm, đồng thời kiểm tra độ chính xác khi bắn mục tiêu trên không và mục tiêu mặt đất di động. Theo Báo Quân đội nhân dân, các nội dung thử nghiệm đều đạt yêu cầu kỹ chiến thuật, bảo đảm độ chính xác và an toàn.

XTC-03 là mẫu xe thiết giáp chở quân chiến đấu 8 bánh do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo. Xe nặng khoảng 16 tấn khi đầy tải, dài 7,58 m, rộng gần 3 m và cao 2,73 m. Xe sử dụng động cơ diesel V8 KAMAZ công suất 351 mã lực, đạt tốc độ tối đa 85 km/h trên đường bộ và khoảng 10 km/h khi bơi. Khoang xe có sức chứa 11 người, gồm 3 thành viên kíp điều khiển và 8 binh sĩ.

Về hỏa lực, XTC-03 được trang bị pháo tự động 30 mm cùng súng đại liên 7,62 mm. Hệ thống kính ngắm và điều khiển quang điện tử hỗ trợ phát hiện, theo dõi và ngắm bắn mục tiêu trong cả điều kiện ban ngày lẫn ban đêm.

XTC-03 được trang bị một pháo tự động cỡ nòng 30mm và một súng máy đồng trục 7,62mm.

Xe còn có hệ thống phát hiện, cảnh báo chiếu xạ laser kết nối đồng bộ với dàn phóng đạn khói, giúp triển khai màn khói che chắn khi xuất hiện nguy cơ bị ngắm bắn. Các trang bị bảo vệ khác gồm hệ thống phòng, chống tác nhân hóa học, hạt nhân; chữa cháy tự động và cơ chế tự động kích hoạt chế độ bảo vệ cho kíp xe.

Cận cảnh hệ thống ống phóng đạn khói và cảm biến chiếu xạ laser trên tháp pháo XTC-03

Trước đợt bắn thử nghiệm, XTC-03 đã hoàn thành các bài kiểm tra chạy không tải, vận hành hệ thống thủy lực, khí nén, khả năng bơi và cơ động vượt vật cản, đều đạt yêu cầu đề ra.

Đơn vị chủ trì tổng lắp, hoàn thiện xe là Nhà máy Z111, có tên doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác 11, trực thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Thành lập từ năm 1957, Z111 chuyên sản xuất vũ khí và các sản phẩm cơ khí chính xác. Trong quá trình phát triển XTC-03, nhà máy ứng dụng hơn 30 công nghệ đã làm chủ từ các dự án trước, đồng thời nghiên cứu, làm chủ thêm hơn 20 công nghệ mới.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Z111 đạt doanh thu khoảng 1.211 tỷ đồng, trong đó doanh thu sản xuất quốc phòng gần 971 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 67,1 tỷ đồng.

Thời gian tới, nhà máy tiếp tục thử nghiệm độ chính xác của hệ thống vũ khí và bắn nghiệm thu tổng hợp trong các điều kiện địa hình, thời tiết khác nhau để hoàn thiện XTC-03.