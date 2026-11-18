Tối muộn 17/11, một người đàn ông đỗ xe máy trên cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội). Sau khi để lại điện thoại, người này trèo qua lan can cầu nhảy xuống sông Hồng.

Lực lượng chức năng có mặt tại khu vực xảy ra sự việc. Ảnh: Thanh Hà

Theo một số người chứng kiến, sự việc xảy ra vào khoảng gần 22h hôm nay (17/11). Thời điểm đó, họ thấy một nam giới đỗ xe máy trên cầu Vĩnh Tuy. Người này sau đó trèo qua lan can cầu và nhảy xuống sông Hồng.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, vị trí xảy ra sự việc nằm ở khu vực giữa cầu Vĩnh Tuy, theo hướng từ đường Đàm Quang Trung về đường Minh Khai (hướng vào trung tâm thành phố).

Xe máy người đàn ông bỏ lại trên cầu. Ảnh: Thanh Hà

Anh Hoàng Văn Toản (quê Nam Định), một trong những người chứng kiến sự việc, cho biết: Thời điểm trên, anh nhìn thấy một nam giới dừng xe máy, trèo qua lan can cầu rồi nhảy xuống sông. Sự việc diễn ra nhanh, trong khi khu vực này khá vắng người qua lại.

Ngay sau đó, anh Toản đã gọi điện thông báo cho lực lượng chức năng. Một số người đi đường cũng dừng lại theo dõi sự việc.

“Khi tôi đến kiểm tra thì thấy một chiếc điện thoại di động có cài mật khẩu, chìa khóa vẫn cắm trên xe máy”, anh Toản thông tin.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn. Đến hơn 22h30 cùng ngày, chiếc xe máy được đưa về trụ sở cơ quan chức năng để phục vụ công tác xác minh.