Triều cường sông Sài Gòn vượt đỉnh lịch sử, nhiều tuyến phố ngập sâu

Ông Nguyễn Văn Nhựt, người dân xã Phước Lộc, cho biết nhà cách khu vực ngập khoảng 4km nhưng ông vẫn phải nán lại chờ nước rút vì đường ngập sâu, xe không thể di chuyển. “Đường này cứ mưa và triều cường là ngập, người dân đã quá quen rồi. Tuy nhiên, hôm nay triều cường lên nhanh và ngập sâu hơn nên hầu hết người dân không kịp trở tay”, ông Nhựt nói.