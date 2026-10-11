Hà Nội: Tiếp tục chạy xe phun sương dập bụi trong Vành đai 1

Từ ngày 7 đến hết ngày 15/10, URENCO tổ chức vận hành xe phun sương dập bụi ngoài hiện trường trong khung giờ từ 23h đến 5h sáng hôm sau.

Ngày 11/10, Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) thông tin, nhằm triển khai các giải pháp cấp bách giảm thiểu ô nhiễm không khí trong mùa khô, đơn vị đã tổ chức tập huấn, vận hành thử xe chuyên dùng phun sương dập bụi trên các tuyến phố thuộc khu vực Vành đai 1, nhằm tăng cường kiểm soát bụi và nâng cao hiệu quả vệ sinh môi trường đô thị.

Theo đó, từ ngày 7 đến hết ngày 15/10, URENCO tổ chức vận hành phương tiện ngoài hiện trường trong khung giờ từ 23h đến 5h sáng hôm sau. Các chi nhánh URENCO 1, 2, 3, 4 bố trí hai lái xe tham gia đào tạo và vận hành xe phun sương dập bụi.

Xe phun sương dập bụi hoạt động trong Vành đai 1

Các tuyến đường trong phương án triển khai xe phun sương dập bụi được tổ chức hoạt động tại nhiều tuyến phố thuộc khu vực trung tâm như: Nguyễn Tri Phương, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Tràng Thi, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Lê Thánh Tông, Bà Triệu, Phố Huế, Hàng Bài, Hàng Khay và Giải Phóng...

Việc đưa xe chuyên dùng phun sương dập bụi vào vận hành thử nhằm đánh giá hiệu quả thiết bị, khả năng ứng dụng trong điều kiện thực tế và hoàn thiện phương án tổ chức thực hiện. Giải pháp này được kết hợp với phun nước, rửa đường, quét hút bụi để hạn chế bụi phát tán từ mặt đường và hoạt động giao thông, nhất là tại những khu vực có mật độ phương tiện lớn.

Từ đầu tháng 7/2025, xe phun sương dập bụi đa năng hay còn được gọi là "pháo xa sương mù" đã hoạt động trên các tuyến phố của Hà Nội. Thời gian này xe thí điểm chủ yếu tại 4 quận lõi cũ.

"Pháo xa sương mù" có khả năng phun sương với hạt sương có kích cỡ micron, có thể phân giải những hạt phân tử bụi trong không khí một cách hiệu quả, làm giảm bớt khói bụi ngay lập tức.

Tuy nhiên sau một thời gian, các xe này hiện không còn hoạt động ngoài hiện trường. Các xe thí điểm trong năm 2026 do Công ty Thiên Ý nhập khẩu và quản lý.