Bụi đất bủa vây đường Cầu Giấy, người dân Hà Nội khốn khổ vì ô nhiễm giữa công trường thi công

Những ngày gần đây, bụi đất từ công trường thi công nút giao đường Cầu Giấy - Vành đai 2,5 (Hà Nội) phát tán dày đặc, gây ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt, hoạt động kinh doanh và khiến người dân mong sớm có biện pháp kiểm soát hiệu quả.

Những ngày gần đây, tuyến đường Cầu Giấy (Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) đoạn qua khu vực thi công nút giao với đường Vành đai 2,5, liên tục xuất hiện tình trạng bụi đất dày đặc. Việc dự án được đẩy nhanh tiến độ kéo theo lượng lớn xe tải, xe ben vận chuyển vật liệu ra vào khiến đất cát phát tán khắp tuyến đường, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân hai bên đường.





Bụi đất mù mịt bao trùm tuyến đường Cầu Giấy, nhiều thời điểm tầm nhìn của người tham gia giao thông bị ảnh hưởng.

Xe tải, xe ben liên tục ra vào công trường khiến bụi đất cuốn lên dày đặc mỗi khi có phương tiện đi qua.

Người đi xe máy phải giảm tốc độ, dùng tay che mặt để hạn chế bụi đất bay thẳng vào mắt và mũi.

Theo ghi nhận, đoạn từ ngõ 165 đến ngõ 201 đường Cầu Giấy luôn trong tình trạng mặt đường phủ một lớp đất cát. Dưới thời tiết nắng nóng, chỉ cần một chiếc xe tải hoặc xe buýt đi qua, bụi lập tức bị cuốn lên thành từng đám lớn, bao phủ cả không gian.

Nhiều người điều khiển xe máy phải giảm tốc độ vì tầm nhìn bị che khuất. Không ít trường hợp vừa lái xe vừa dùng tay che kín khẩu trang hoặc liên tục chớp mắt, dụi mắt vì bụi bay thẳng vào mặt. Người đi bộ qua khu vực này cũng không tránh khỏi cảnh hít bụi trong suốt quãng đường di chuyển.

Nhiều người dân phải đeo kín khẩu trang khi lưu thông qua khu vực thi công để tránh hít phải bụi đất.

Quên mang khẩu trang khi đi qua đoạn đường này khiến nhiều người liên tục dụi mắt, che mũi vì bụi bay dày đặc.

Chị Khánh Huyền, nhân viên văn phòng làm việc gần khu vực, cho biết mỗi ngày chị đều phải đi bộ vài trăm mét từ nơi gửi xe đến công ty và luôn cảm thấy ngột ngạt vì bụi. "Những hôm trời nắng, bụi bám đầy quần áo, tóc tai, chui cả vào mắt và mũi rất khó chịu. Còn khi có mưa, lớp đất này lại biến thành bùn, vừa bẩn vừa trơn, đi lại rất bất tiện."

Không chỉ ảnh hưởng đến giao thông, bụi đất còn khiến cuộc sống của các hộ dân và hoạt động kinh doanh ven đường bị đảo lộn. Cửa kính, biển hiệu, hàng hóa phía trước các cửa hàng nhanh chóng phủ một lớp bụi xám dù vừa được lau dọn. Nhiều cơ sở phải đóng kín cửa để hạn chế bụi bay vào bên trong.

Nhân viên các cửa hàng dành nhiều thời gian quét dọn vỉa hè, xịt nước trước cửa nhưng bụi nhanh chóng phủ trở lại.

Nhiều cửa hàng ven đường phải đóng kín cửa, liên tục lau dọn vì lớp bụi xám phủ dày sau mỗi lượt xe tải đi qua.

Người dân mong đơn vị thi công tăng cường tưới nước, thu gom đất cát để giảm tình trạng bụi kéo dài nhiều ngày qua.

Lớp bụi đất dày đặc bám kín mặt đường, chỉ cần có xe đi qua là cuốn lên mù mịt.

Biển cảnh báo hố sâu nguy hiểm được dựng bên đường để nhắc nhở người dân khi đi qua khu vực thi công.

Cận cảnh hiện trường thi công nút giao với đường Vành đai 2,5

Ngay từ sáng sớm, thay vì chuẩn bị đón khách, nhiều nhân viên phải dành thời gian quét dọn vỉa hè, lau cửa kính và xịt nước trước cửa hàng. Tuy nhiên, chỉ sau vài lượt xe trọng tải lớn đi qua, lớp bụi lại tiếp tục bao phủ.

Ông Lê Văn Thông, bảo vệ một cửa hàng trên phố Cầu Giấy, cho biết những ngày gần đây ông gần như không thể ngồi ngoài vỉa hè để trông xe như trước. "Mỗi ngày tôi phải quét dọn vỉa hè 5-7 lần nhưng cũng không xuể. Xe bồn có tưới nước thì chỉ đỡ được một lúc, sau đó xe tải chạy qua là bụi lại bay mù mịt. Cuối cùng tôi phải ngồi hẳn vào trong nhà để tránh bụi."

Theo phản ánh của người dân, xe tưới nước vẫn hoạt động nhưng tần suất chưa đáp ứng được thực tế khi lượng phương tiện phục vụ thi công lưu thông liên tục. Người dân mong đơn vị thi công tăng cường các biện pháp kiểm soát bụi như tưới nước thường xuyên, thu gom đất cát rơi vãi và che chắn khu vực thi công nhằm hạn chế ô nhiễm, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông và giảm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân dọc tuyến đường.