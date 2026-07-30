Vingroup bất ngờ tuyên bố lý do đổi tên sân vận động lớn bậc nhất thế giới thành VinFast

Ngày 30/7/2026, Vingroup công bố "VinFast" sẽ là tên gọi chính thức của sân vận động quy mô 135.000 chỗ ngồi thuộc Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội.

Sân vận động VinFast nằm tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, giữ vai trò trung tâm của Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội. Công trình có diện tích khoảng 73,3 ha, sức chứa 135.000 chỗ ngồi và được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA. Sau khi hoàn thành, đây dự kiến sẽ là sân vận động có mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới.

Theo Vingroup, việc đặt tên cho công trình mang tính biểu tượng không chỉ cần tương xứng với quy mô và tầm vóc của dự án mà còn phải phản ánh khát vọng chinh phục những chuẩn mực cao của thể thao, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra quốc tế.

Trên cơ sở đó, thương hiệu VinFast được lựa chọn để đặt tên cho sân vận động. Doanh nghiệp cho biết, sau 9 năm thành lập, VinFast đã mở rộng vai trò từ một hãng xe điện sang biểu tượng cho tinh thần đổi mới, năng lực công nghiệp và khát vọng phát triển của Việt Nam.

Thông qua tên gọi VinFast, Vingroup kỳ vọng công trình sẽ góp phần giới thiệu hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động, đồng thời quảng bá thương hiệu Việt trên trường quốc tế.

Bên cạnh yếu tố biểu tượng, sân vận động VinFast được định hướng phát triển theo mô hình xanh và thông minh. Công trình tích hợp nhiều giải pháp công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ thay mới mặt sân trong thời gian từ 6-10 giờ, hệ thống ghế thông minh kết nối 5G, nền tảng quản lý an ninh và điều phối dòng người theo thời gian thực.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, các giải pháp thu hồi và tái sử dụng nước có thể giúp tiết kiệm tới 70% lượng nước sạch; trong khi hệ thống thông gió tự nhiên, vật liệu hạn chế hấp thụ nhiệt và tia UV được kỳ vọng góp phần giảm tiêu thụ năng lượng, hướng tới mô hình vận hành bền vững. Khu vực VVIP cũng được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu đón tiếp nguyên thủ và các đoàn khách cấp cao trong những sự kiện lớn.

Bao quanh sân vận động là hệ thống các công trình thể thao phụ trợ, hướng tới hình thành tổ hợp thể thao, giải trí và văn hóa quy mô quốc tế. Theo Vingroup, quần thể này được định hướng đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện thể thao lớn như ASIAD, FIFA World Cup hoặc Olympic trong tương lai, qua đó góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến của các sự kiện thể thao và văn hóa quốc tế.

Theo kế hoạch, sân vận động VinFast sẽ hoàn thành vào tháng 7/2027.