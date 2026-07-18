Vingroup đầu tư hơn 2,3 tỷ USD, mảnh đất 'đắp chiếu' hàng thập kỷ lập tức gây chú ý...tương lai sẽ là chỗ ở cho 60.000 sinh viên và giảng viên

Sau gần 20 năm “đứng im”, dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế của Vingroup rộng gần 900 ha tại xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM) đang “lột xác” với tốc độ nhanh chóng chỉ sau vài tháng khởi công.
Ngày 29/4, Tập đoàn Vingroup đã khởi công dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế (còn gọi là Vinhomes SaiGon Park) tại xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM). Dự án có quy mô 880 ha, tổng vốn đầu tư gần 59.000 tỷ đồng, dự kiến đưa vào vận hành vào năm 2035.
Khu đô thị nằm tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM, cạnh Quốc lộ 22 và Vành đai 3,4, lần lượt giáp kênh An Hạ, kênh Xáng, kênh 8 và các trục giao thông liên vùng. Vị trí này cách trung tâm TP.HCM khoảng 20km, đóng vai trò đầu mối kết nối thành phố với Tây Ninh và khu vực lân cận, thuận lợi hình thành một cực phát triển giáo dục – đô thị mới.
Đáng chú ý, sau gần 20 năm kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2008, dự án chỉ thực sự được kích hoạt trở lại khi Vinhomes xác lập quyền chi phối tại doanh nghiệp dự án, qua đó mở đường cho việc triển khai trên thực địa. Với quy mô khoảng 880 ha, khu đô thị này có diện tích tương đương toàn bộ quận 1 cũ (khoảng 780 ha) và gấp gần 2 lần quận 4 cũ (khoảng 418 ha).
Theo quy hoạch, quỹ đất dự án được bố trí cho nhiều chức năng, gồm khoảng 436 ha đất ở, 150 ha đất dịch vụ - giáo dục - nghiên cứu, 117 ha cây xanh và mặt nước, cùng các công trình trường học, y tế, tiện ích khác.
Trong tương lai, nơi đây sẽ là một cụm đô thị – giáo dục – nghiên cứu hiện đại, đáp ứng chỗ ở cho hơn 135.000 người, trong đó có khoảng 60.000 sinh viên, cán bộ và giảng viên. Đồng thời, tạo thành không gian sống – học tập – làm việc khép kín, giảm áp lực dân cư và giao thông cho khu vực trung tâm.
Theo ghi nhận, dù mới khởi công, tiến độ thi công tại công trường Khu đô thị Đại học Quốc tế đã diễn ra với tốc độ khá “thần tốc”. Nhiều hạng mục san lấp mặt bằng, mở đường nội khu và tập kết máy móc đã được triển khai đồng loạt.
Bên trong công trường, máy móc, xe ben, xe lu và thiết bị cơ giới hoạt động liên tục, tạo nên không khí thi công nhộn nhịp trên nhiều khu vực.
Bên ngoài cổng dự án, lực lượng điều tiết được bố trí thường xuyên để hướng dẫn phương tiện ra vào, bảo đảm an toàn và duy trì quá trình triển khai không bị gián đoạn.
Hai mặt dự án giáp kênh An Hạ và kênh Xáng, tạo lợi thế cho việc tổ chức cảnh quan, thoát nước và phát triển các không gian công viên, hồ nước. Đồng thời, phù hợp với định hướng xây dựng khu đô thị xanh mà chủ đầu tư đặt ra. Ảnh: Mặt giáp kênh An Hạ.
Tuyến đường Thanh Niên chạy qua khu vực dự án, xe cộ lưu thông thường xuyên. Dọc tuyến đã xuất hiện bảng thông tin công trình và một số bảng quảng cáo của môi giới mời khách tham quan dự án.
Trong khi đó, tuyến Vành đai 3 đoạn hướng về khu đô thị, đang được đẩy nhanh tiến độ, được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn về kết nối giao thông và gia tăng sức hút cho toàn bộ khu vực khi hoàn thành.