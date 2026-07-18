Mưa lũ ở Lai Châu cô lập 7 bản với gần 4.700 người dân

Tính đến 19h ngày 17/7, mưa lũ đã cô lập 7 bản ở Lai Châu với gần 4.700 người, làm 1 người tử vong, 6 người mất tích và gây thiệt hại nặng về nhà cửa, giao thông.

Theo báo cáo nhanh của Công an xã Mường Than (tỉnh Lai Châu ) cập nhật lúc 19h ngày 17/7, mưa lớn kéo dài từ sáng 16/7 đã gây lũ ống, lũ quét trên địa bàn, khiến 7 bản với gần 4.700 người dân bị cô lập. Thiên tai cũng làm 1 người tử vong, 6 người mất tích, nhiều nhà ở, hạ tầng giao thông và điện lưới bị hư hại nghiêm trọng.

Cụ thể, từ sáng 16/7 đến 19h ngày 17/7, mưa to liên tục đã gây lũ ống, lũ quét tại các bản Chít, Che Bó, Nậm Sáng, Sắp Ngụa và Ngà Phát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của người dân và hệ thống giao thông trên địa bàn.

Lực lượng chức năng xác định 1 nạn nhân tử vong là anh Lò Văn Ch. (SN 1995, trú bản Chít). Bên cạnh đó, còn 6 trường hợp nghi mất tích, đều ở bản Chít, trong đó có hai trẻ em sinh năm 2015 và 2018. Hai người khác bị thương hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Than Uyên.

Nhiều ngôi nhà ở xã Mường Than, tỉnh Lai Châu tan hoang sau cơn lũ. (Ảnh: Hiếu Chính)

Mưa lũ cũng khiến nhiều khu vực ở Lai Châu bị chia cắt. Theo thống kê, 7 bản gồm Khoang, Vè, Hát Nam, Mường Mít, Chít, Nậm Sáng và Sắp Ngụa với tổng cộng 883 hộ, gần 4.700 nhân khẩu hiện đang bị cô lập.

Ngoài ra, 13 hộ dân với 74 nhân khẩu tại các bản Sắp Ngụa và Đội 9 đang nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, được theo dõi để kịp thời di dời khi cần thiết. Toàn xã cũng có 80 hộ với 385 nhân khẩu phải tạm thời đi ở nhờ do nhà cửa bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Về tài sản, báo cáo ghi nhận 13 căn nhà bị thiệt hại hoàn toàn, cùng nhiều nhà khác bị hư hỏng. Khoảng 200 ha diện tích hoa màu bị ngập úng, đất đá, cát và củi tràn vào ruộng.

Nhiều tuyến giao thông huyết mạch ở Lai Châu bị chia cắt. (Ảnh: UBND xã Mường Than)

Hệ thống giao thông tại tỉnh Lai Châu cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trên Quốc lộ 32, đoạn qua bản Che Bó và bản Chít, nước lũ cuốn theo bùn đất, cành cây phủ kín khoảng 800 m mặt đường, khiến các phương tiện không thể lưu thông. Quốc lộ 279 qua khu vực bản Sắp Ngụa bị ngập khoảng 50 m, trong khi tuyến đường liên bản Ngà Phát - Mường Mít bị sạt lở khoảng 300 m. Mưa lũ cũng làm đổ khoảng 20 cột điện, khiến nhiều bản bị mất điện.

Để khắc phục hậu quả, Công an xã Mường Than đã phối hợp cùng các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, cán bộ địa phương và người dân huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Nhiều máy xúc, máy xúc lật và ô tô chuyên dụng được điều động để san gạt đất đá, khơi thông các tuyến đường, đồng thời tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích, thống kê thiệt hại và hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét.

Trước diễn biến thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu ban hành công văn hỏa tốc chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Tỉnh đồng thời công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than và vị trí Km76+250 trên Quốc lộ 12 thuộc xã Lê Lợi.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Các địa phương huy động gần 500 người tham gia tìm kiếm người mất liên lạc, di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm, lập chốt cảnh báo, đồng thời sử dụng khoảng 20 phương tiện, máy móc để khắc phục sạt lở, mở đường phục vụ công tác cứu hộ và bảo đảm giao thông.

Đến nay, 20 hộ dân được sơ tán đến nơi an toàn, lực lượng chức năng tiếp tục trực 24/24 giờ để ứng phó với các tình huống có thể phát sinh.