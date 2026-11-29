Một vụ nổ xảy ra tại khu vực nhà Gươl ở phường Hải Vân (TP Đà Nẵng) khiến 5 học sinh bị bỏng, phải nhập viện cấp cứu.

Tối 28/11, lãnh đạo UBND phường Hải Vân (TP Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ khiến 5 học sinh bị bỏng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, một vụ nổ xảy ra tại khu vực tổ dân phố Tà Lang - Giàn Bí, phường Hải Vân, khiến 5 học sinh (3 em tiểu học và 2 em THCS), cùng sinh sống tại tổ dân phố này bị bỏng.

Các nạn nhân gồm: Hoàng A.H. (SN 2015), Bùi T.Q. (SN 2016), Bùi V.T.Đ. (SN 2017), Đinh C.T. (SN 2013) và Huỳnh M.H. (SN 2017).

Một học sinh bị bỏng trong vụ nổ đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Hải Vân

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng cùng người dân nhanh chóng đưa các em đến bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Hiện 2 em đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, 3 em bị bỏng nặng hơn đang được điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Theo lãnh đạo UBND phường Hải Vân, qua xác minh ban đầu, vụ nổ có thể liên quan đến việc các học sinh mua hóa chất trên mạng về tự chế. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.