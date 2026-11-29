Có một căn nhà luôn mở cửa đón bệnh nhân nghèo từ khắp nơi đến chữa bệnh, nơi họ không chỉ được ở miễn phí, có những bữa cơm đủ đầy mà còn tìm thấy cảm giác ấm áp như đang ở chính nhà mình.

Clip: Di Anh

Có những người đến bệnh viện với hành trang chỉ là vài bộ quần áo, một ít tiền dành dụm và nỗi lo về bệnh tật. Giữa thành phố đông đúc, họ còn phải xoay xở tìm nơi ăn chốn ở trong những ngày điều trị dài đằng đẵng.

Tại một căn nhà ở phường Long Phước (TP.HCM), vợ chồng bác sĩ Lê Thanh Nga và lương y Đỗ Huỳnh Văn Huy đã dành cả tâm sức để những bệnh nhân nghèo có một nơi dừng chân như thế. Ở đây, không ai phải trả tiền thuê phòng, cũng chẳng phải ngại ngần khi cần một bữa cơm hay một lời hỏi han.

Căn nhà 300m² cho bệnh nhân nghèo

Nhiều năm qua, bên trong nhà lưu trú 0 đồng dành cho bệnh nhân nghèo của vợ chồng bác sĩ Lê Thanh Nga và lương y Đỗ Huỳnh Văn Huy, những cánh cửa vẫn đều đặn mở ra đón người bệnh từ nhiều tỉnh, thành tìm đến TP.HCM điều trị.

Căn nhà nằm trên khu đất rộng khoảng 300m², là tài sản hai vợ chồng tích góp trong nhiều năm. Không gian bên trong được giữ gìn sạch sẽ, khang trang. Từ phòng nghỉ, khu vệ sinh đến gian bếp, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, liên tục cải tạo để người bệnh có điều kiện sinh hoạt thoải mái nhất có thể.

Lương y Đỗ Huỳnh Văn Huy ân cần thăm hỏi bệnh nhân (Ảnh: Di Anh)

Người bệnh được chăm sóc tận tình tại nhà lưu trú 0 đồng (Ảnh: Di Anh)

Trên một chiếc giường, lương y Đỗ Huỳnh Văn Huy ngồi cạnh một bệnh nhân lớn tuổi, nhẹ nhàng hỏi han tình trạng sức khỏe: "Mén vặn người qua lại có đau không?", "Nó có bầm tím gì không?". Những câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng cũng cho thấy sự quan tâm mà người bệnh nhận được trong những ngày lưu trú tại đây.

Với những người phải xa nhà để chữa bệnh, được hỏi thăm, chăm sóc đôi khi cũng là một sự an ủi lớn. Bởi không phải ai cũng có người thân bên cạnh trong suốt hành trình điều trị. Có người đã ngoài 60, 70 tuổi vẫn phải tự mình bắt xe đến TP.HCM, mang theo hành lý và xoay xở mọi việc một mình.

Nhà lưu trú 0 đồng dành cho bệnh nhân nghèo của vợ chồng bác sĩ Lê Thanh Nga và lương y Đỗ Huỳnh Văn Huy nằm tại phường Long Phước, TP.HCM (Ảnh: Di Anh)

Căn nhà được xây dựng trên diện tích khoảng 300m², là tài sản do hai vợ chồng tích góp, dành để đón bệnh nhân nghèo đến lưu trú trong thời gian điều trị (Ảnh: Di Anh)

Lương y Đỗ Huỳnh Văn Huy chia sẻ, ban đầu, nhiều bệnh nhân đến nhà lưu trú vẫn còn tâm lý mặc cảm, ngại ngùng khi nhận sự giúp đỡ. Thế nhưng, chỉ sau khoảng một đến hai tiếng, cảm giác ấy dần biến mất. Mọi người ở đây đối xử với nhau như người trong gia đình, người khỏe hơn có thể giúp người yếu hơn, ai cần gì thì mọi người cùng hỗ trợ.

"Người ta có bệnh người ta mới đến. Người có bệnh đã là một nỗi khổ rồi. Người đến đây thì có nhiều hoàn cảnh. Có người sáu bảy chục tuổi rồi nhưng đi chữa bệnh có một mình, dắt đồ có một mình, đi tới đây ở một mình. Người ta thui thủi một mình thì mình cũng đồng hành như vậy", anh Huy nói.

Sự chăm sóc ấy còn hiện diện trong từng bữa cơm hằng ngày. Gian bếp của nhà lưu trú luôn được giữ sạch sẽ, các phần ăn được chuẩn bị cẩn thận. Gạo, thực phẩm và nhiều nguyên liệu đều do vợ chồng bác sĩ Nga lo liệu, bên cạnh sự chung tay của những người quen biết.

Không gian bếp ăn sạch sẽ (Ảnh: Di Anh)

Bà Lâm Thị Mén (quê Vĩnh Long), một bệnh nhân đang lưu trú tại đây, không giấu được sự hài lòng khi kể về những ngày sinh hoạt trong căn nhà. Với bà, có chỗ ăn, chỗ ngủ thoải mái, có không gian tập thể dục, nhà tắm rộng rãi và nơi giặt phơi quần áo đã là điều rất đáng quý.

"Mình đi chữa bệnh mà có chỗ ăn nằm thoải mái, được ra ngoài tập thể dục cũng dễ chịu lắm. Nhà tắm rộng, giặt quần áo có chỗ phơi. Thoải mái lắm! Mình bệnh nhưng ở đây thấy khỏe ra nhiều", bà Mén chia sẻ.

Bà Trầm Thị Phụng (quê Tây Ninh) cũng cho biết những bữa ăn tại nhà lưu trú đều được chuẩn bị chu đáo. "Đồ ăn trong bếp là của bác hết. Gạo cũng là của bác luôn", bà kể.

Người bệnh có không gian thoải mái để có thể thuận lợi điều trị (Ảnh: Di Anh)

Với vợ chồng bác sĩ Nga, nấu cơm cho bệnh nhân không đơn thuần là chuẩn bị một bữa ăn miễn phí. Đó còn là cách để những người xa quê, đang phải đối mặt với bệnh tật có cảm giác được trở về trong một mái nhà.

"Nấu cơm giống như một bữa cơm gia đình vậy đó. Người ta đi khám bệnh về, thấy người ta khỏe mạnh là mừng lắm. Mình cũng vui cho người ta", anh Huy tâm sự.

Không dừng lại ở những bệnh nhân đang lưu trú, đều đặn hằng tuần, nhóm còn duy trì hàng trăm suất ăn gửi đến các bệnh nhân khác tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Những phần cơm được chuẩn bị từ gian bếp nhỏ, sau đó mang đến bệnh viện với mong muốn san sẻ phần nào chi phí ăn uống cho người bệnh và gia đình.

Những phần ăn miễn phí vẫn được gửi đều đặn đến các bệnh nhân khác đang điều trị trong bệnh viện (Ảnh: Di Anh)

Bác sĩ Lê Thanh Nga cho biết, điều khiến chị có thêm động lực không phải là những lời cảm ơn hay sự ghi nhận, mà chính là khoảnh khắc những bệnh nhân từng đau đớn, mệt mỏi ngày nào có thể khỏe mạnh trở về.

"Năng lượng tốt nhất dành cho mình là những ánh mắt, những nụ cười, sức khỏe của bệnh nhân. Khi đến đây, người ta đau đớn. Nhưng khi xuất viện về nhà, người ta khỏe mạnh, vui vẻ chào mình. Người ta về nói 'Cô ơi, con hết bệnh rồi', 'Chị ơi, em khỏe rồi'... Đó là động lực để mình cố gắng. Nghe những tin vui đó giống như người thân mình được khỏe mạnh vậy", chị Nga chia sẻ.

"Mình muốn tặng lại cho bạn có thiện tâm khác"

Ít ai biết rằng, để có được căn nhà lưu trú khang trang như hiện tại, vợ chồng bác sĩ Nga đã trải qua không ít khó khăn. Trước khi có nơi ở riêng, nhóm từng phải đi thuê nhà để bố trí chỗ nghỉ cho bệnh nhân. Tiền thuê nhà trở thành một áp lực lớn, trong khi số người cần giúp đỡ ngày càng nhiều.

Nhà lưu trú chính thức được thành lập từ năm 2022. Trước đó, vợ chồng chị đã dành thời gian và tiền bạc để thuê chỗ ở cho những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ đến khi quyết định dùng chính tài sản tích góp của hai vợ chồng để xây dựng nơi lưu trú, những áp lực về chi phí mặt bằng mới phần nào được giảm bớt.

Bác sĩ Nga vốn từng công tác tại một bệnh viện ở TP.HCM sau khi tốt nghiệp. Sau đó, chị quyết định nghỉ việc để về phụ giúp chồng trong công việc liên quan đến dược liệu. Bản thân chị cũng từng trải qua giai đoạn sức khỏe không tốt, bị hở van tim hai lá, có thời gian nằm viện nhiều hơn ở nhà.

Bác sĩ Lê Thanh Nga

Có lẽ vì từng hiểu cảm giác phải đối mặt với bệnh tật và những ngày tháng điều trị kéo dài, chị càng thấu hiểu những khó khăn của người bệnh nghèo. Khi cuộc sống dần ổn định hơn, thay vì dành toàn bộ thời gian cho bản thân và gia đình, chị chọn dành phần lớn tâm sức cho hoạt động thiện nguyện.

"Nhà lưu trú này được thành lập từ năm 2022. Trước đó thì mình đi thuê nhà cho bệnh nhân ở. Trước đó có rất nhiều khó khăn. Nhưng sau khi có nhà lưu trú tự xây bằng đồng tiền của mình thì cũng giảm bớt được những áp lực. Trước đây đi thuê nhà, áp lực tiền thuê nhà kinh khủng lắm", bác sĩ Nga kể.

Căn nhà hiện có sức chứa khoảng 48 người. Dù đã được cải tạo nhiều lần, vợ chồng chị Nga vẫn mong muốn tiếp tục nâng cấp không gian để bệnh nhân có điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Những thay đổi đôi khi chỉ là trồng thêm một loại cây, chuyển vị trí một góc xanh hay sắp xếp lại cảnh quan.

Với bác sĩ Nga, việc làm mới không gian cũng là cách để bản thân có thêm cảm hứng trong hành trình phục vụ bệnh nhân. Mỗi năm, căn nhà lại có thêm một chút thay đổi, để những người từng đến đây có thể cảm nhận được sự chăm chút và ấm áp.

(Ảnh: Di Anh)

Tuy nhiên, mong muốn của hai vợ chồng không dừng lại ở những thay đổi nhỏ. Anh Huy cho biết, nếu có điều kiện, gia đình sẽ xây thêm một tầng, cải tạo khu nhà vệ sinh và lắp thêm quạt để phục vụ số lượng bệnh nhân ngày càng đông.

"Chu vi có nhiêu đó, khả năng của hai vợ chồng cũng có nhiêu đó. Thì mình làm trong khả năng của mình thôi, chứ cải tạo lớn thì chưa. Sức chứa ở đây khoảng gần 48 người. Nếu có điều kiện thì mình sẽ làm thêm một lầu nữa, cải tạo lại khu nhà vệ sinh và sẽ lắp thêm nhiều quạt hơn", anh Huy chia sẻ.

Toàn bộ kinh phí duy trì nhà lưu trú và bếp ăn chủ yếu do vợ chồng bác sĩ Nga tự lo liệu. Sau giờ làm việc, hai người lại trở về với công việc ở nhà lưu trú, từ chăm sóc bệnh nhân, chuẩn bị bữa ăn đến tính toán các khoản chi phí. Một số bạn bè, người quen và thành viên nhóm Y bác sĩ thiện nguyện vì người nghèo cũng chung tay hỗ trợ. Người góp gạo, người gửi thịt cá, rau củ, tùy điều kiện mỗi người.

Bác sĩ Nga thừa nhận, để duy trì hoạt động đến hôm nay, cả hai vợ chồng đều phải nỗ lực hết mình. Thu nhập có được lại tiếp tục được dành cho nhà lưu trú, cho những bữa ăn và nhu cầu sinh hoạt của người bệnh.

"Để có được nhà lưu trú tới thời điểm này, hai vợ chồng đều phải nỗ lực hết mình. Sau giờ làm là mình phải lo cho nhà lưu trú, tất cả mọi nguồn thu nhập, kinh phí mình đều đổ hết vào đây để chăm sóc những người bệnh", chị Nga nói.

Điều khiến người ta xúc động hơn cả là câu chuyện về tương lai của căn nhà. Vợ chồng bác sĩ Nga có một người con, nhưng anh chị không đặt kỳ vọng con sẽ tiếp quản công việc thiện nguyện của cha mẹ. Theo lời bác sĩ Nga, con chị từng nói rằng bố mẹ có bao nhiêu thì cứ dùng bấy nhiêu, không cần để lại tài sản cho mình, hãy dành để làm từ thiện.

(Ảnh: Di Anh)

Bởi vậy, điều chị nghĩ đến không phải là giữ căn nhà cho riêng gia đình, mà là tìm được một người đủ tâm huyết để tiếp tục chăm lo cho những bệnh nhân nghèo khi hai vợ chồng không còn khả năng đồng hành.

"Sau này, khi hai vợ chồng mình không còn, nếu gặp bạn nào có tâm tốt, mình sẽ gửi lại, mong bạn cố gắng duy trì. Hai vợ chồng mình cũng có một người con. Nhưng con mình nói: 'Bố mẹ có bao nhiêu xài bấy nhiêu, con không lấy gì hết.'. Nên mình sẽ tặng lại cho bạn có thiện tâm khác", chị Nga bộc bạch.

Một căn nhà rộng khoảng 300m² có thể đón gần 48 bệnh nhân cùng lúc. Nhưng điều mà vợ chồng bác sĩ Nga muốn giữ lại dường như còn lớn hơn diện tích của mảnh đất ấy. Đó là những bữa cơm có người chờ sẵn, những lời hỏi han khi trái gió trở trời và cảm giác một người đang bệnh vẫn có thể tìm thấy sự ấm áp giữa thành phố xa lạ.

Với họ, hành trình ấy có thể còn nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần vẫn có người bệnh tìm đến, vẫn có những bệnh nhân khỏe mạnh trở về nhà, căn nhà lưu trú 0 đồng sẽ còn lý do để sáng đèn.