Phát hiện loại tài khoản ngân hàng không cần xác thực sinh trắc học vẫn có thể giao dịch trên 10 triệu đồng, người đàn ông liền nảy ý tưởng kinh doanh bất chính

Ngày 22/5/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Đức Tân, sinh năm 1990, trú tại thôn Thọ Tiến, xã Minh Phú, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" quy định tại khoản 1 Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định: Khoảng thời gian giữa năm 2023, Trần Đức Tân có quen biết nhiều người trên mạng xã hội (Tân không biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể) đang có nhu cầu mua các tài khoản ngân hàng để phục vụ mục đích chạy quảng cáo, Tân đã trao đổi và bán 03 tài khoản ngân hàng của mình với giá 1.000.000 VNĐ/tài khoản.

Tới tháng 6/2024, Tân biết được thông tin từ ngày 01/7/2024, toàn bộ các tài khoản cá nhân khi giao dịch trên 10.000.000 VNĐ/lần chuyển cần phải xác thực sinh trắc học, trong khi tài khoản ngân hàng doanh nghiệp không cần xác thực sinh trắc học vẫn có thể chuyển một số tiền lớn.

Nắm bắt cơ hội này, Tân đã nảy sinh ý định tìm người thành lập doanh nghiệp, sau đó đi mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp ở nhiều ngân hàng khác nhau để bán cho các đối tượng cần mua tài khoản. Bằng phương thức thủ đoạn trên, trong năm 2024, Tân đã mua bán trái phép 31 thông tin về tài khoản ngân hàng (trong đó bao gồm 12 tài khoản cá nhân và 19 tài khoản doanh nghiệp) nhằm hưởng lợi bất chính.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an đã nhiều lần cảnh báo tới người dân: Việc mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng, dù dưới hình thức nào, đều vi phạm các quy định của Nhà nước và bị xử lý. Do đó, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình và góp phần phòng chống tội phạm lợi dụng tài khoản ngân hàng để phạm tội.

Khi phát hiện đối tượng chào mời cho thuê, cho mượn hay mua bán tài khoản, người dân cần tố giác và cung cấp thông tin cho Công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định.