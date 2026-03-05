Phát hiện hầm trú ẩn “bất khả xâm phạm” của các tỷ phú giàu nhất thế giới

Không ít tỷ phú, nhà quản lý quỹ đầu tư, ngôi sao thể thao hay lãnh đạo các tập đoàn công nghệ đã tự thiết kế những hầm trú ẩn bí mật nhằm bảo vệ gia đình trước các rủi ro toàn cầu.

Những công trình đặc biệt này thường được xây dựng với lớp vỏ thép kiên cố và hệ thống bảo vệ phức tạp, đủ khả năng tồn tại qua nhiều thế hệ. Bên trong hầm được chuẩn bị lượng lương thực và nhu yếu phẩm đủ cho mỗi người sử dụng trong khoảng một năm, đồng thời thiết kế để chịu được các thảm họa tự nhiên như động đất.

Không phải ai cũng lựa chọn xây hầm trú ẩn riêng lẻ. Một số người giàu lại hướng tới mô hình sinh tồn mang tính cộng đồng. Họ muốn nếu xảy ra kịch bản tận thế, cuộc sống dưới lòng đất vẫn có cảm giác của một xã hội thu nhỏ, nơi con người có thể duy trì phần nào nhịp sống quen thuộc của thế giới bên trên.

Các “pháo đài” dưới lòng đất này được thiết kế để chống chịu những tình huống cực đoan như tấn công hạt nhân. Chúng thường được trang bị hệ thống phòng thủ, thiết bị lọc nước, hệ thống thông gió đặc biệt cùng công nghệ lọc không khí có khả năng chống lại các tác nhân hạt nhân, sinh học và hóa học.

Có thời điểm, nhiều công ty trên thế giới cho biết nhu cầu xây dựng hầm trú ẩn đang tăng mạnh, đặc biệt từ giới thượng lưu. Khách hàng không chỉ tìm kiếm nơi bảo vệ khỏi các kịch bản thảm họa như đại dịch toàn cầu, thiên thạch rơi hay nguy cơ chiến tranh thế giới, mà còn muốn những công trình này mang lại sự tiện nghi và sang trọng.

Theo doanh nhân bất động sản Robert Vicino – CEO của Vivos, một công ty chuyên xây dựng và quản lý hầm trú ẩn cao cấp trên toàn cầu – quan niệm về boongke hiện đại đã thay đổi đáng kể. Ông cho rằng các hầm trú ẩn trước đây thường khô khan và thiếu tiện nghi.

“Những công trình của thế hệ trước chủ yếu làm bằng kim loại, màu sắc u ám, trông giống tàu quân sự. Thực tế, con người khó có thể sống lâu dài trong môi trường khắc khổ như vậy,” ông nói. Vì thế, các hầm trú ẩn ngày nay được thiết kế như những khu sinh hoạt đầy đủ tiện nghi, nhằm giúp cư dân có thể duy trì cuộc sống ổn định ngay cả khi phải sống dưới lòng đất trong thời gian dài.

Được thiết kế công phu, nhiều khu hầm trú ẩn dành cho giới thượng lưu hiện nay không còn mang dáng vẻ thô cứng của các công trình quân sự trước kia. Thay vào đó, chúng được đầu tư tiện nghi chẳng khác nào những căn biệt thự hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt trong thời gian dài dưới lòng đất.

Một trong những dự án nổi bật là khu trú ẩn Vivos xPoint, tọa lạc gần vùng Black Hills. Công trình này vốn là kho lưu trữ vũ khí của quân đội Mỹ trước năm 1967, sau đó được cải tạo thành tổ hợp trú ẩn quy mô lớn, gồm khoảng 575 hầm riêng biệt và có thể tiếp nhận gần 5.000 người sinh sống.

Mỗi căn hầm được chủ sở hữu tự thiết kế nội thất theo nhu cầu cá nhân, với chi phí hoàn thiện dao động từ 25.000 đến 200.000 USD. Sự khác biệt về giá phụ thuộc vào mức độ đầu tư, từ không gian tối giản đến các căn hộ sang trọng đầy đủ tiện nghi. Bên trong, các hầm đều được trang bị hệ thống màn hình LED đặc biệt để mô phỏng cửa sổ và ánh sáng tự nhiên, giúp cư dân giảm cảm giác ngột ngạt khi sống dưới lòng đất.

Không chỉ có không gian ở, tổ hợp này còn được xây dựng như một thị trấn thu nhỏ với nhiều tiện ích chung như nhà hát, lớp học, vườn thủy canh, phòng khám, spa và khu tập luyện thể thao. Những hạng mục này nhằm đảm bảo cư dân vẫn có thể duy trì nhịp sống tương đối bình thường ngay cả khi phải sống cách biệt với thế giới bên ngoài.

Đối với những khách hàng mong muốn mức độ riêng tư và sang trọng cao hơn, công ty còn có một dự án khác được quảng bá như “Con thuyền Noah hiện đại”. Khu trú ẩn này được xây trực tiếp trên nền đá gốc, bao gồm 34 khu nhà ở riêng biệt. Mỗi căn có diện tích khoảng 232 m² nếu thiết kế một tầng và có thể mở rộng lên tới 464 m² với hai tầng.

Các căn hầm được bàn giao dưới dạng không gian hoàn chỉnh, cho phép chủ nhân tùy ý thiết kế nội thất theo phong cách riêng, từ phòng chiếu phim gia đình, bể bơi trong nhà cho tới phòng gym hoặc khu giải trí cá nhân.

Theo ông Robert Vicino – người sáng lập và điều hành Vivos – nhiều khách hàng của các dự án này vốn đã quen với phong cách sống xa hoa, thậm chí sở hữu du thuyền sang trọng. Vì vậy, họ cũng mong muốn các hầm trú ẩn được thiết kế với tiêu chuẩn tiện nghi tương tự. Ông ví những không gian riêng này như “những chiếc du thuyền dưới lòng đất”, để chủ nhân vẫn có thể tận hưởng cuộc sống tiện nghi ngay cả trong kịch bản khắc nghiệt nhất.

Bên cạnh khu nhà ở, toàn bộ tổ hợp còn được trang bị hệ thống xe điện nội bộ để cư dân di chuyển giữa các khu vực khác nhau. Nhờ đó, họ có thể dễ dàng tới nhà hàng, rạp chiếu phim, quán cà phê, bể bơi hoặc khu giải trí chung mà không cần rời khỏi khu trú ẩn.

Một tổ hợp hầm trú ẩn khác do doanh nhân Larry Hall phát triển có tên Survival Condo thì nổi bật bởi khả năng chống chịu trước các thảm họa quy mô lớn. Dự án này được xây dựng bằng cách cải tạo hai hầm phóng tên lửa Atlas cũ tại bang Kansas. Nhờ nền móng kiên cố sẵn có, khu trú ẩn được đánh giá có khả năng chịu được những tình huống khắc nghiệt nhất.

Các căn hầm tại đây không chỉ chú trọng sự sang trọng mà còn đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cao. Tường bê tông của công trình dày khoảng 2,7 m, trong khi phần trần được thiết kế dạng vòm với chiều cao lên tới 49 m, giúp tăng khả năng chịu lực và giảm tác động từ các vụ nổ lớn.

Khu Survival Condo cung cấp nhiều lựa chọn căn hộ khác nhau. Những không gian nhỏ nhất là dạng căn hộ nửa tầng rộng khoảng 83 m². Ở phân khúc cao cấp hơn, các căn penthouse hai tầng có diện tích khoảng 334 m², với giá bán lên tới 4,5 triệu USD.

Tổ hợp này cũng được trang bị đầy đủ tiện ích như bể bơi, cửa hàng tiện lợi, rạp chiếu phim, quán bar và thư viện, giúp cư dân duy trì đời sống sinh hoạt tương đối bình thường ngay cả trong môi trường biệt lập.

Tuy vậy, việc sinh sống trong cộng đồng khép kín này cũng đi kèm những quy định riêng. Tất cả cư dân phải tuân thủ hệ thống luật lệ do ban quản lý đặt ra. Trong các tình huống khẩn cấp, mỗi chủ căn hộ sẽ phải tham gia đóng góp cho cộng đồng bằng cách làm việc khoảng 4 giờ mỗi ngày, nhằm duy trì hoạt động chung và đảm bảo sự sống còn của cả khu trú ẩn.

(Theo CNN)