Loài vật quý hiếm bậc nhất thế giới, tuyệt tích 20 năm bất ngờ "tái xuất"

Hiện trên thế giới còn tồn tại những loài động vật rất độc đáo, quý hiếm nhưng sự sống của chúng lại bị đe dọa ở mức báo động. Đặc biệt trong thế giới tự nhiên, có rất nhiều loài vật mà chúng ta chưa khám phá ra hoặc chưa từng nghe nói đến. Nổi bật, thỏ Ili Pika cũng như vậy. Loài vật này tưởng tuyệt chủng nhưng sau hơn 20 năm, các nhà khoa học mới có cơ hội chụp hình loài vật này.

Loài động vật hiếm, với đặc điểm nổi bật là khuôn mặt giống gấu teddy, được phát hiện lần đầu tiên sau hơn 20 năm.

Sau khi được phát hiện vào năm 1983 và nhìn thấy một lần nữa vào năm 1990, loài vật này đã biến mất không để lại dấu vết trong hơn 20 năm.

Với số lượng chỉ còn chưa tới 1.000 cá thể, thỏ Ili pika là một trong những loài đang bị đe dọa tuyệt chủng cao nhất thế giới. Thậm chí chúng được đánh giá là quý hiếm hơn cả gấu trúc.

Theo các nhà khoa học nhận định, thỏ Ili pika là một loài động vật có vú thuộc họ Ochotona của bộ thỏ, đặc hữu của vùng tây bắc Trung Quốc. Thỏ Ili Pika sống ở vùng núi Thiên Sơn thuộc Tân Cương, Trung Quốc. Ngoài ra, chúng còn được tìm thấy ở vùng tây bắc Hoa Kỳ và tây Canada.

Thỏ Ili pika vốn được tìm thấy ở độ cao khoảng 3.200-3.400 m, nhưng giờ đây chúng đã leo lên những nơi cao 4.100 m. Năm 2008, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp chúng vào nhóm động vật gặp nguy hiểm, nhưng chưa có tổ chức hoặc nhóm chuyên gia nào có ý định nghiên cứu hoặc bảo vệ chúng.

"Những con vật nhỏ bé có thể tuyệt chủng bất kỳ lúc nào. Chúng sẽ không còn tồn tại ở những nơi từng sống trước đây nữa", CNN dẫn lời Li nói.

Đáng chú ý vào năm 2014, ông Li cùng một nhóm 20 tình nguyện viên đã thực hiện một cuộc khảo sát và ông đã tận mắt thấy một con Ili pika khi nó nhảy lên chân của ông.

Thoạt nhìn loài động vật quý hiếm này có bề ngoài dễ thương Thỏ Ili pika thường tranh thủ kiếm ăn vào mùa hè. Chúng sẽ dùng toàn bộ thời gian trong giai đoạn ấm áp này để dự trữ thức ăn cho mùa đông buốt giá. Theo thống kê của các nhà khoa học, một chú thỏ Ili pika sẽ thực hiện 10.000 chuyến đi trong mùa hè để tích được 25 kg lương thực.