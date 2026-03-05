Abbott lên tiếng sau vụ phát hiện hàng loạt sữa công thức nổi tiếng chứa thạch tín, chì

Sau khi một báo cáo mới của tổ chức phi lợi nhuận Consumer Reports (Tổ chức Báo cáo Người tiêu dùng) cho rằng một số sản phẩm sữa công thức phổ biến dành cho trẻ sơ sinh có chứa kim loại nặng, đại diện hãng Abbott đã lên tiếng khẳng định các sản phẩm của mình vẫn an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng.

Theo Consumer Reports, trong cuộc kiểm nghiệm 49 sản phẩm sữa công thức gồm sữa bột, sữa dạng lỏng, các loại sữa từ protein thay thế và sữa dành cho trẻ có cơ địa dị ứng, hơn một nửa số mẫu được phát hiện chứa các chất gây ô nhiễm ở mức được đánh giá là “đáng lo ngại”. Các chất được nhắc đến gồm kim loại nặng như asen, chì và PFAS, còn được gọi là “hóa chất vĩnh cửu”.

Ảnh minh họa

Cũng theo tổ chức này, khoảng một nửa lượng sữa công thức được tiêu thụ tại Mỹ hiện do hai công ty sản xuất là Abbott Nutrition và Mead Johnson. Perrigo cũng là doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sữa mang thương hiệu của các chuỗi bán lẻ.

Trao đổi với CBS News, bà Sana Mujahid, quản lý nghiên cứu và kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của Consumer Reports, cho biết việc tiếp xúc lặp lại với các chất gây ô nhiễm có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe trẻ nhỏ.

“Việc tiếp xúc lặp lại với các chất gây ô nhiễm này có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực đối với sức khỏe của trẻ sơ sinh, đặc biệt vì cơ thể các bé còn rất nhỏ và các hệ cơ quan vẫn đang trong quá trình phát triển,” bà nói.

Tuy nhiên, Consumer Reports cũng nhấn mạnh rằng các sản phẩm được kiểm nghiệm vẫn được xem là an toàn để cho trẻ sử dụng, dù phát hiện có lượng nhỏ các chất ô nhiễm.

Trước những kết quả này, đại diện Abbott cho biết kim loại nặng ở mức vi lượng là những chất tồn tại tự nhiên trong môi trường và có thể xuất hiện trong nhiều loại thực phẩm.

“Các sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh của Abbott là an toàn và phụ huynh có thể sử dụng một cách yên tâm,” người phát ngôn của hãng nói với CBS News.

Đại diện công ty cho biết thêm rằng tất cả các sản phẩm sữa công thức của Abbott, bao gồm cả những sản phẩm bán tại Mỹ, đều đáp ứng các quy định về kim loại nặng của Ủy ban châu Âu. Theo doanh nghiệp, đây là những tiêu chuẩn được xem là nghiêm ngặt nhất trên thế giới.

Ngoài ra, các sản phẩm này cũng tuân thủ các yêu cầu quản lý của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cũng như Bộ Y tế Canada.

Cùng với đó, phía Mead Johnson cho biết công ty áp dụng “các quy trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt” và thực hiện nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu sự xuất hiện của các vật chất ngoài ý muốn trong sản phẩm. Doanh nghiệp khẳng định các sản phẩm sữa công thức của mình luôn đáp ứng hoặc vượt các tiêu chuẩn an toàn của Mỹ cũng như quốc tế.

Hiệp hội Infant Nutrition Council of America (INCA - hiệp hội ngành nghề đại diện cho các nhà sản xuất sữa công thức và sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh tại Mỹ), đại diện cho các nhà sản xuất sữa công thức gồm Abbott, Perrigo và Reckitt, cũng thừa nhận hiện chưa có giới hạn chính thức của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đối với kim loại nặng trong sữa công thức.

Tổ chức này cho biết họ mong muốn FDA sớm ban hành các giới hạn dựa trên cơ sở khoa học để giúp phụ huynh và các chuyên gia y tế có thêm cơ sở khi lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ.

Consumer Reports khuyến cáo phụ huynh nên trao đổi với bác sĩ nhi khoa nếu có bất kỳ lo ngại nào liên quan đến loại sữa công thức đang sử dụng cho trẻ. Tổ chức này cũng nhấn mạnh phụ huynh không nên tự pha chế sữa công thức tại nhà và cần sử dụng nguồn nước sạch khi pha sữa bột cho trẻ.

Nguồn: CBS News