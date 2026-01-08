Phát hiện đường dây mua bán hơn 130 tấn thịt lợn bệnh

Đáng chú ý, trong số thịt nhiễm bệnh có khoảng hơn 120 tấn ở kho của một doanh nghiệp chế biến thực phẩm có tiếng, khoảng 2 tấn đã được chế biến thành thịt hộp, số còn lại bị phát hiện khi thịt vừa được vận chuyển đến công ty này.

Hoạt động khép kín từ giết mổ đến tiêu thụ cho thấy mức độ liều lĩnh và coi thường sức khỏe cộng đồng, đặt ra yêu cầu cấp bách phải siết chặt hơn nữa công tác quản lý an toàn thực phẩm.

Thịt chảy nước, ôi, thiu là biểu hiện của số thịt lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi khi các đối tượng vận chuyển số hàng này. Để tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng, các đối tượng sẽ chỉ vận chuyển thịt vào ban đêm. Qua hai đầu mối thu gom, số thịt lợn bệnh, lợn dịch sẽ đến điểm cuối là một cơ sở chế biến thực phẩm có tiếng để tiêu thụ. Tại doanh nghiệp này, cơ quan công an xác định tổng số thịt bị nhiễm dịch hơn 130 tấn gồm: thịt tồn trong kho, thịt đã chế biến thành thịt hộp và thịt mới giết mổ vừa vận chuyển đến. Có khoảng gần 2 tấn đã chế biến thành thịt hộp. Kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng chuyên thu mua lợn ốm, lợn bệnh chỉ bán duy nhất cho công ty này.

Số thịt lợn nhiễm dịch đã được hô biến thành hàng hóa hợp lệ bằng những bộ hồ sơ giấy tờ tưởng chừng đúng quy trình. Chỉ bằng việc kê khai tiêu thụ nội tỉnh để né giấy kiểm dịch, còn nguồn gốc thì dễ dàng được hợp thức hóa. Những kẽ hở trong quản lý đã bị các đối tượng triệt để lợi dụng, biến thịt bẩn thành hàng hóa lưu thông công khai trên thị trường.

Thịt lợn nhiễm dịch là mối đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Toàn bộ hơn 130 tấn thịt nhiễm dịch bị phát hiện đã được tiêu hủy triệt để. Liên quan vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố 9 bị can về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Vụ việc cũng là lời cảnh báo đối với công tác quản lý an toàn thực phẩm - không thể để kẽ hở bị lợi dụng và càng không thể đánh đổi sức khỏe nhân dân lấy lợi nhuận bất chính.