Vụ việc xảy ra tại Malaysia về một người đàn ông vừa bị tuyên phạt 260 năm tù giam khiến nhiều người tò mò.

Mới đây, một giáo viên tiểu học 35 tuổi tại Malaysia đã bị kết án 260 năm tù và đánh 160 roi vì hành vi xâm hại tình dục 8 nữ sinh. Các vụ xâm hại xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, đối tượng nói trên là một giáo viên tiểu học nam, 35 tuổi, đã phải nhận mức án 260 năm tù và 160 roi cho 64 tội danh, trong đó bao gồm hành vi xâm hại tình dục 8 nữ sinh.

Đối tượng tên là Wong Fei Sing, còn bị nghi ngờ tàng trữ các ấn phẩm liên quan đến hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

Thẩm phán ra phán quyết cho phép các bản án được thi hành đồng thời, đồng nghĩa với việc đối tượng sẽ chỉ phải chấp hành mức án tù thực tế là 60 năm.

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự Malaysia, số roi phạt tối đa được áp dụng là 24 roi.

Wong đã thực hiện các hành vi phạm tội nêu trên đối với 8 bé gái từ 7 đến 12 tuổi tại nhiều địa điểm khác nhau, chẳng hạn như phòng chức năng, lớp học và phòng giáo viên trong trường.

Đối tượng đã xâm hại tình dục các em trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026.

Theo tờ Malay Mail, đối tượng này còn túm tóc, tát vào đầu và má các nạn nhân, đồng thời đe dọa không được tiết lộ hành vi ngược đãi này với bất kỳ ai.

Một trong các bé gái cho biết đối tượng từng tặng các em một số món quà như ván trượt, đồng hồ, quạt cầm tay và đồ dùng học tập.

Ngoài ra, Wong còn cho các nạn nhân xem các ấn phẩm khiêu dâm và quay lại một số hành vi tình dục xảy ra trong khuôn viên trường học.

Các nạn nhân cùng gia đình sau đó đã trình báo sự việc với cảnh sát. Wong đã nhận tội đối với các cáo buộc liên quan đến hành vi xâm hại tình dục các bé gái.

Đối tượng cũng bị yêu cầu tham gia tư vấn phục hồi trong thời gian bị giam giữ và phải chịu sự giám sát trong hai năm sau khi chấp hành xong án tù.

(Theo Mothership)