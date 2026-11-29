The Line từng được quảng bá như thành phố của tương lai, không ô tô, không đường phố và có thể đón tới 9 triệu cư dân. Nhưng giữa sức ép kinh tế và những dự án ngày càng đắt đỏ, Saudi Arabia đang chuyển từ cách làm "chi bằng mọi giá" sang yêu cầu mỗi đồng vốn phải được sử dụng chính xác hơn.

Dài 170 km, rộng 200 m và cao 500 m: những con số ấy phác họa tham vọng khác thường của The Line, siêu đô thị được quy hoạch tại vùng NEOM ở tây bắc Saudi Arabia. Dự án do Thái tử Mohammed bin Salman công bố năm 2021, là một phần trong Tầm nhìn 2030 - chương trình cải tổ nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ và phát triển các ngành kinh tế mới.

Theo thiết kế ban đầu, The Line sẽ không có đường phố hay ô tô. Thành phố được tổ chức thành các cộng đồng kết nối với nhau, với dịch vụ thiết yếu trong khoảng cách đi bộ 5 phút. Tàu cao tốc được quảng bá có thể đi hết chiều dài thành phố trong 20 phút. Dự án hướng tới sử dụng 100% năng lượng tái tạo và bảo tồn 95% diện tích đất của NEOM cho thiên nhiên. Kế hoạch ban đầu nêu quy mô dân số tối đa 9 triệu người.

Đó là viễn cảnh được kỳ vọng biến một vùng sa mạc thành trung tâm đô thị và kinh tế mới, đồng thời phô diễn khả năng của Saudi Arabia trong thời kỳ hậu dầu mỏ. Nhưng khi tham vọng đi vào giai đoạn triển khai, khoảng cách giữa bản vẽ và những gì có thể hoàn thành ngày càng được chú ý.

Từ 170 km xuống một đoạn ngắn trong kế hoạch đến năm 2030

Các dấu hiệu điều chỉnh đã xuất hiện trước khi chính phủ công khai nói nhiều hơn về hiệu quả chi tiêu. Tháng 4/2024, truyền thông đưa tin giới chức kỳ vọng đến năm 2030 chỉ có khoảng 2,4 km The Line được hoàn thành, với dân số dưới 300.000 người. Con số này thấp xa so với những kỳ vọng từng được nêu về việc đón tới 1,5 triệu cư dân vào năm 2030.

Đến tháng 7/2025, báo chí tiếp tục đưa tin Saudi Arabia thuê các đơn vị tư vấn để rà soát chiến lược và tính khả thi của The Line. NEOM khi đó cho biết những cuộc rà soát như vậy là thông lệ với các sáng kiến dài hạn và dự án vẫn được chính phủ ủng hộ. Điều đó cho thấy có sự xem xét lại, nhưng chưa đồng nghĩa The Line đã bị chính thức hủy bỏ.

Cách NEOM giới thiệu dự án hiện nay cũng nhấn mạnh việc triển khai theo từng giai đoạn, dựa trên nhu cầu, thay vì chỉ lặp lại những con số lớn của bản thiết kế ban đầu. Trên trang dự án, The Line được mô tả là đang được phát triển theo cách tiếp cận "theo giai đoạn và theo nhu cầu".

"Mỗi riyal được sử dụng chính xác hơn"

Sự thay đổi rõ nhất nằm trong thông điệp của chính phủ về cách chi tiền. Bộ trưởng Kinh tế Faisal Alibrahim nói với CNBC rằng chiến lược đa dạng hóa kinh tế của Saudi Arabia đã chuyển từ "chi tiêu và triển khai bằng mọi giá" sang "chi tiêu và triển khai với chi phí phù hợp".

"Giai đoạn hiện nay là giai đoạn mỗi riyal được sử dụng với độ chính xác cao hơn", ông Alibrahim nói. Ông giải thích rằng trước đây chi tiêu chính phủ cần đi đầu để bù đắp những thiếu hụt mà nền kinh tế tích lũy trong thời gian dài. Nay, Riyadh muốn chuyển sang ưu tiên chính sách và mục tiêu cụ thể hơn, đồng thời tạo môi trường rõ ràng để khu vực tư nhân tham gia nhiều hơn.

Ông không tuyên bố The Line bị hủy nhưng nói về việc đánh giá lại chi phí và triển vọng thương mại của NEOM và The Line, cùng với thông điệp "đúng chi phí", cho thấy các siêu dự án không còn được miễn trừ khỏi câu hỏi về hiệu quả vốn: dự án cần bao nhiêu tiền, tạo ra giá trị kinh tế gì và có thể thu hút cư dân, doanh nghiệp, khách du lịch đến đâu?

Bối cảnh kinh tế khiến câu hỏi đó trở nên cấp bách. Theo số liệu chính phủ được CNBC dẫn, GDP thực của Saudi Arabia giảm 3,8% trong quý III. Hoạt động dầu mỏ giảm 20,4% so với cùng kỳ năm trước; khu vực phi dầu mỏ tăng 1,9%. Bộ Tài chính dự báo kinh tế giảm khoảng 2,1% trong năm nay.

Các con số này đặt Tầm nhìn 2030 trước một phép thử: Saudi Arabia phải tiếp tục đầu tư để mở rộng các ngành ngoài dầu mỏ, nhưng cũng phải cân nhắc thứ tự ưu tiên và khả năng sinh lời của từng dự án. Oxford Economics nhận định một số mục tiêu có thể đạt muộn hơn kế hoạch ban đầu, trong khi vốn vẫn được hướng vào các lĩnh vực như sản xuất, logistics, du lịch, khai khoáng và công nghệ.

Các áp lực an ninh khu vực cũng làm bài toán phức tạp hơn. Theo văn bản CNBC, các cuộc tấn công của lực lượng Houthi đã nhắm vào hạ tầng kinh tế và năng lượng, gây thiệt hại về người và làm gián đoạn hoạt động. Chính phủ cho biết đã khôi phục sản lượng năng lượng về gần mức trước khủng hoảng và điều chỉnh tuyến vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, rủi ro an ninh có thể làm tăng chi phí triển khai và ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư, doanh nghiệp, du khách.

Nguồn: Tổng hợp