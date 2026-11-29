Không nằm trong két sắt hay hầm ngân hàng, cả gia tài gồm vàng thỏi và tiền mặt được nhét vào một chiếc thùng thép rồi vùi xuống đất giữa cánh rừng ven sông.

Ngày 28/11, lực lượng an ninh bang Chhattisgarh, miền trung Ấn Độ, cho biết đã đào được một chiếc thùng thép chôn dưới lòng đất gần sông Indravati, thuộc địa bàn huyện Bijapur.

Bên trong thùng là 33 thỏi vàng, mỗi thỏi nặng 10 tola, tức khoảng 116 gram. Tổng cộng 330 tola, xấp xỉ 3,84 kg vàng, được định giá khoảng 42,9 triệu rupee, tương đương khoảng 12 tỷ VNĐ.

Không chỉ có vàng, chiếc thùng còn chứa 2.422.500 rupee tiền mặt, khoảng 670 triệu VNĐ. Theo trang Avenue Mail, phần lớn là tờ 500 rupee, được bó thành từng xấp và quấn chặt bằng băng dính để chống ẩm.

Theo Daijiworld, cảnh sát nhận được tin báo từ ngày 27/11 về một điểm cất giấu tài sản của nhóm phiến quân Maoist trong khu rừng ven sông. Lực lượng Dự bị Quận (DRG), cảnh sát Bhairamgarh và đội phát hiện, xử lý bom mìn (BDS) lập tức phối hợp tới hiện trường.

Điều đáng chú ý là trước khi bắt đầu đào bới, đội BDS phải rà soát, gỡ mìn toàn bộ khu vực. Chỉ khi khu vực được xác định an toàn, việc tìm kiếm mới được tiến hành và chiếc thùng thép mới lộ ra.

Thực tế, đây không phải lần đầu vàng được "moi" lên từ những khu rừng ở Bijapur. Theo Nation Press, tính tổng các chiến dịch tại huyện này, lực lượng an ninh đã thu giữ tổng cộng 12,34 kg vàng và 8,24 crore rupee tiền mặt từ các điểm cất giấu của nhóm Maoist.

Hồi tháng 3/2026, sau khi nhiều thành viên của nhóm này ra đầu hàng, cảnh sát cũng từng thu về khoảng 7 kg vàng cùng gần 3 crore rupee tiền mặt.

Bijapur là một huyện nhiều rừng ở vùng Bastar, nơi nhóm phiến quân Maoist hoạt động trong nhiều năm. Các khoản tiền và vàng được cất giấu theo kiểu chôn dưới đất như thế này thường chỉ được phát hiện nhờ tin báo hoặc lời khai.

Hiện nhà chức trách chưa công bố nguồn gốc cụ thể của số vàng, cũng như số tài sản này đã nằm dưới lòng đất bao lâu.

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