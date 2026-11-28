Theo ước tính chính thức của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, mỏ này có nguồn tài nguyên vàng lên tới hơn 1.400 tấn.

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Hai mỏ vàng lớn tại Trung Quốc được ước tính chứa tổng cộng hơn 2.000 tấn kim loại quý, với giá trị quy đổi theo giá vàng thị trường vào cuối tháng 11/2026 lên tới gần 300 tỷ USD.

Theo ScienceAlert ngày 27/11, hai mỏ vàng nằm tại tỉnh Liêu Ninh và tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc đang thu hút sự chú ý của giới địa chất và ngành khai khoáng nhờ quy mô tài nguyên đặc biệt lớn.

Trong đó, mỏ vàng Dadonggou tại tỉnh Liêu Ninh là phát hiện nổi bật nhất. Theo ước tính chính thức của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, mỏ này có nguồn tài nguyên vàng lên tới hơn 1.400 tấn, trở thành mỏ vàng đơn lẻ lớn nhất được phát hiện tại Trung Quốc kể từ năm 1949.

Với giá vàng giao ngay khoảng 3.550 USD/ounce vào cuối tháng 11/2026, lượng vàng tại Dadonggou có giá trị lý thuyết khoảng 165 tỷ USD, tương đương hàng triệu tỷ đồng.

Mỏ vàng Dadonggou có tổng khối lượng quặng ước tính khoảng 2,586 tỷ tấn, với hàm lượng vàng trung bình 0,56 gram/tấn. Khu vực khai thác trải rộng trên diện tích khoảng 31,85 km², thuộc địa bàn hai thị trấn Qingshiling và Tuandian.

Đây là mỏ vàng lộ thiên quy mô lớn nhưng có hàm lượng vàng tương đối thấp. Theo China Daily, dự án đã hoàn tất 219 lỗ khoan thăm dò theo kế hoạch. Các kết quả khảo sát cho thấy mỏ có tiềm năng phát triển thành một khu khai thác vàng quy mô lớn.

Một điểm đáng chú ý là các dấu vết vàng tại khu vực này từng được phát hiện từ thập niên 1980, nhưng bị đánh giá là không có hiệu quả kinh tế để khai thác. Những kết quả thăm dò mới cho thấy các dấu vết khoáng sản trước đây thực chất thuộc về một thân quặng liên tục, dài khoảng 3.000 m và rộng 1.500 m.

Theo nghiên cứu công bố năm 2026 trên tạp chí Ore Geology Reviews, vàng tại Dadonggou phân bố trong các lớp đá có độ dốc thấp, khác với nhiều mỏ vàng khác trong khu vực vốn thường có các mạch thạch anh nghiêng đứng.

Nhóm nghiên cứu cho rằng mỏ vàng này hình thành thông qua quá trình dịch chuyển của các dung dịch mang vàng từ sâu trong lớp vỏ Trái Đất. Những dung dịch này di chuyển theo các đứt gãy địa chất rồi tích tụ trong các lớp đá biến chất. Quá trình hình thành chủ yếu diễn ra từ đầu kỷ Phấn trắng, cách đây hàng chục triệu năm.

Kết quả thử nghiệm xử lý quặng ban đầu cho thấy tỷ lệ thu hồi vàng đạt khoảng 65-91%. Đây là yếu tố quan trọng đối với triển vọng khai thác thương mại của mỏ, dù hàm lượng vàng trong quặng tương đối thấp.

Bên cạnh Dadonggou, Trung Quốc còn sở hữu một mỏ vàng quy mô lớn khác mang tên Wangu, nằm tại huyện Bình Giang, tỉnh Hồ Nam.

Mỏ vàng Wangu được công bố vào tháng 11/2024, với hơn 40 mạch vàng mới được xác định. Theo Cơ quan Địa chất tỉnh Hồ Nam, lượng vàng được xác định ở độ sâu 2.000 m đạt khoảng 300 tấn. Nếu tính đến độ sâu 3.000 m, tổng tài nguyên vàng tại khu vực này được dự báo có thể vượt 1.000 tấn.

Khi mới được công bố, mỏ Wangu được định giá khoảng 600 tỷ nhân dân tệ, tương đương 83 tỷ USD. Với giá vàng giao ngay khoảng 3.550 USD/ounce vào cuối tháng 11/2026, giá trị lý thuyết của lượng vàng tại đây có thể lên tới khoảng 114 tỷ USD.

Như vậy, nếu các ước tính về trữ lượng được duy trì, tổng giá trị quy đổi của hai mỏ Dadonggou và Wangu có thể tiến gần 300 tỷ USD.