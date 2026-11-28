Trên khắp nước Mỹ, hơn 900.000 hộ gia đình và cơ sở kinh doanh bị mất điện, và hơn 400 chuyến bay đã bị hủy.

Trận bão lớn và mưa như trút nước đổ bộ vào thành phố New York của Mỹ đã làm tê liệt cuộc sống sinh hoạt. Đường phố ngập lụt nghiêm trọng, trong khi cây cối gãy đổ đè lên nhà cửa và ô tô do gió giật mạnh.

Trong khi Thống đốc bang New York Kathy Hochul ban bố tình trạng khẩn cấp, người dân được kêu gọi không ra ngoài trừ trường hợp cần thiết. Trên khắp nước Mỹ, hơn 900.000 hộ gia đình và cơ sở kinh doanh bị mất điện, và hơn 400 chuyến bay đã bị hủy. Quảng trường Thời đại nổi tiếng thế giới của New York cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão dữ dội này.

Thành phố New York đã phát đi cảnh báo gió giật mạnh và ngập lụt ven biển trên toàn thành phố do cơn bão mạnh lên vào ngày 26/11. Theo báo cáo, sức gió có thể đạt tới 105 km/giờ và lượng mưa ở một số khu vực có thể lên tới 76 ml.

Nhiều cây xanh đã bị quật ngã do gió lớn tại Brooklyn và Đảo Staten, trong khi ngập lụt xảy ra ở khu vực Bronx. Sau khi một cây lớn đổ sập xuống một ngôi nhà ở Queens, lực lượng cứu hỏa đã được điều động khẩn cấp tới hiện trường. Các chiến dịch giải cứu cũng được triển khai tại Manhattan để hỗ trợ những tài xế bị mắc kẹt trong dòng nước lũ.

Lượng mưa đo được tại Công viên Trung tâm (Central Park), một trong những địa danh mang tính biểu tượng của New York, vào ngày Lễ Tạ ơn đã vượt qua kỷ lục được thiết lập từ năm 2006. Khi chính quyền thành phố kích hoạt kế hoạch ứng phó khẩn cấp với lũ quét, người dân sinh sống tại các khu vực ven biển được khuyến cáo chủ động các biện pháp phòng tránh ngập lụt.

Do điều kiện thời tiết bất lợi ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến khu vực miền Đông nước Mỹ, hơn 900.000 hộ gia đình và cơ sở kinh doanh trên toàn quốc đã rơi vào cảnh mất điện. Trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, hơn 2.200 chuyến bay đã bị hoãn và hơn 400 chuyến bay khác bị hủy bỏ.

Cuộc diễu hành Lễ Tạ ơn truyền thống của Macy's tại New York cũng buộc phải hoãn lại vì thời tiết xấu. Ban tổ chức quyết định sự kiện vốn dự kiến diễn ra lần thứ 100 trong năm nay sẽ được dời sang thứ Bảy, ngày 28/11.

Trong những đoạn video được ghi lại tại Quảng trường Thời đại nổi tiếng của New York, người dân được nhìn thấy phải vật lộn để bước đi giữa gió giật mạnh và mưa lớn. Một số người chật vật giữ chặt những chiếc ô của mình, trong khi rác thải bị gió cuốn bay vương vãi khắp đường phố.

Bão lớn tại Times Square

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) thông báo cảnh báo ngập lụt tại các khu vực ven biển của Manhattan, Brooklyn và Đảo Staten sẽ kéo dài đến 12 giờ trưa ngày 27/11 theo giờ địa phương. Cơ quan này cũng cho biết giai đoạn nguy hiểm nhất của cơn bão đã đi qua và tình hình thời tiết dự kiến sẽ cải thiện đáng kể vào thứ Bảy.

Nguồn: Haberler