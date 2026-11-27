Vừa chào đời, em bé đã bị mẹ đặt vào túi giấy rồi bỏ lại bên ngoài giữa mùa đông lạnh giá. Tại phiên phúc thẩm ngày 26/11, tòa án Hàn Quốc giữ nguyên mức án 10 năm tù đối với nữ du học sinh Việt Nam.

Ngày 26/11, Tòa án cấp cao Seoul (Hàn Quốc) mở phiên phúc thẩm và quyết định giữ nguyên mức án 10 năm tù đối với nữ du học sinh quốc tịch Việt Nam, ngoài 20 tuổi, bị cáo buộc sát hại con mới sinh sau khi bỏ rơi em bé trong túi giấy.

Theo phán quyết của Hội đồng xét xử hình sự 10-2 thuộc Tòa án cấp cao Seoul, bị cáo A bị kết tội sát hại trẻ em theo Luật Xử phạt các hành vi lạm dụng trẻ em. Mức án được giữ nguyên như phán quyết sơ thẩm.

Một bị cáo khác là B, quốc tịch Việt Nam, bị truy tố với cáo buộc có hành vi bất cẩn dẫn đến cái chết của em bé do hỗ trợ A trong vụ việc. Người này cũng nhận mức án không thay đổi so với phiên sơ thẩm, gồm 8 tháng tù nhưng cho hưởng án treo 2 năm.

Bị cáo (giữa) hồi tháng 12/2025 khi ra điều trần về lệnh bắt giam (Ảnh: Yonhap)

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18h30 ngày 14/12 năm ngoái, A sinh con tại ký túc xá Đại học Dongguk, quận Jung-gu, Seoul. Sau khi sinh, người phụ nữ này đã đưa đứa trẻ vào một túi giấy rồi bỏ lại.

Nhận được tin báo về việc một trẻ sơ sinh bị bỏ trong túi giấy, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, dù được phát hiện và đưa đi cấp cứu, em bé cuối cùng vẫn không qua khỏi.

Tại phiên phúc thẩm, A đưa ra lập luận rằng bản thân rơi vào tình trạng suy giảm khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do phải trải qua ca sinh nở đột ngột. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng không có đủ cơ sở để chấp nhận lời giải thích này khi xem xét diễn biến, phương thức và cách thức thực hiện hành vi phạm tội.

Đối với B, tòa xác định người này có lỗi khi để một em bé vừa chào đời ở ngoài trời trong điều kiện thời tiết giữa mùa đông lạnh giá.

Hội đồng xét xử nhận định, căn cứ vào nguyên nhân, phương thức, nội dung và hậu quả của vụ án, cũng như mối quan hệ giữa các bị cáo với nạn nhân, không có cơ sở để cho rằng mức án sơ thẩm quá nặng hoặc quá nhẹ. Vì vậy, tòa quyết định giữ nguyên các mức hình phạt.

Sau khi nghe tuyên án, A bật khóc và nói rằng bản thân đã thừa nhận toàn bộ sai lầm. Người phụ nữ tiếp tục xin tòa xem xét lại vụ việc và dành cho mình sự khoan hồng.

Tuy nhiên, chủ tọa cho biết việc tuyên án đã hoàn tất, đồng thời dành những lời nhắn nhủ cuối cùng tới hai bị cáo.

Hội đồng xét xử nhận định: "Đứa trẻ bị hại chưa từng được chúc mừng khi chào đời, chưa từng có cơ hội được mang một cái tên, cũng chưa kịp biết mình là ai hay tình yêu thương của cha mẹ là gì. Ngay trong ngày được sinh ra, em đã bị tước đi cơ hội được sống trọn vẹn cuộc đời duy nhất của mình".

Tòa nhấn mạnh đây là một tội ác nghiêm trọng, đồng thời cho rằng sự hối hận và ăn năn của các bị cáo trước hết phải bắt đầu từ việc hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì đã gây ra.

"Hy vọng các bị cáo sẽ luôn ghi nhớ đứa trẻ đã qua đời và sống phần đời còn lại sao cho không phải cảm thấy hổ thẹn với em bé ấy thêm một lần nào nữa", hội đồng xét xử nhắn nhủ.

A cúi đầu chào tòa rồi rời khỏi phòng xử án trong tiếng khóc nức nở.

Nguồn: News1