Phát hiện cô gái 9X bỏ phố về quê nuôi 60.000 con vật vừa dài vừa độc, thu nhập gần 4 tỷ đồng mỗi năm

Câu chuyện về một cô gái trẻ Trung Quốc quyết định rời thành phố để trở về quê nhà, tiếp quản trang trại nuôi hơn 60.000 con rắn độc và mang lại doanh thu hơn 1 triệu nhân dân tệ (3,8 tỷ VNĐ) mỗi năm đang khiến cộng đồng mạng nước này vô cùng kinh ngạc.

Cô gái họ Qin, sinh năm 1995, đến từ Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, miền nam Trung Quốc. Hai năm sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã đưa ra một quyết định táo bạo, đó là về quê giúp bố điều hành trang trại rắn của gia đình.

Hiện tại, Qin đang quản lý một "binh đoàn" bò sát khổng lồ gồm hơn gần 10.000 con rắn hổ mang và 50.000 con rắn lục mũi hếch – loài rắn cực độc thuộc họ rắn lục.

Qin chia sẻ, ban đầu bố cô kịch liệt phản đối con gái bước chân vào nghề này vì tính chất quá nguy hiểm. Tuy nhiên, khi quy mô trang trại ngày một lớn và vượt quá khả năng quản lý của ông, cô đã quyết tâm đứng ra hỗ trợ bố.

"Rắn lục mũi hếch cần phải được ép ăn các loại thức ăn chế biến sẵn, và việc tiếp xúc gần với chúng luôn tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Nhưng thực ra tôi không sợ chúng lắm, vì bố tôi đã nuôi loài rắn này từ trước khi tôi chào đời", Qin chia sẻ với tờ Haibao News.

Cô gái 9x giải thích rằng mọi bộ phận từ rắn đều có giá trị kinh tế cao. Xác rắn khô, mật rắn và mỡ rắn đều là những dược liệu quý trong y học cổ truyền, trong khi nọc độc được chiết xuất để phục vụ cho các nghiên cứu y học hiện đại.

Ví dụ, nọc rắn có giá 40 – 200 tệ (155.000 – 775.00 VNĐ) mỗi gram, tùy thuộc vào chất lượng. Thị rắn được bán với giá 200 – 300 tệ mỗi con, trong khi những con lớn hơn có thể bán được hơn 1.000 tệ.

Sau khi trừ hết chi phí nhân công và vận hành, trang trại mang về nguồn thu nhập ròng hơn 1 triệu nhân dân tệ mỗi năm.

Bên cạnh việc làm trang trại rắn, Qin còn sở hữu một tài khoản mạng xã hội mang tên "Cô gái lấy nọc rắn" với hơn 22.000 người theo dõi, nơi cô chia sẻ những kiến thức thực tế về nghề nuôi rắn.

Trước câu hỏi phổ biến "Người nuôi rắn không sợ bị cắn sao?", Qin đã thẳng thắn chia sẻ sự thật về nỗi đau từ những vết cắn.

"Nếu ai đó nuôi rắn nói với bạn rằng họ không sợ bị cắn, thì chỉ có một khả năng duy nhất là họ chưa từng bị cắn bao giờ. Đặc biệt là với rắn lục mũi hếch, triệu chứng chính sau khi bị cắn là những cơn đau dữ dội tột cùng. Khi đã nếm trải, bạn sẽ nhớ mãi nỗi đau đó suốt một năm, hoặc thậm chí là cả đời".

"Bạn có thể nghĩ bị cắn ở tay thì chỉ đau ở tay, nhưng thực tế, cơn đau sẽ chạy dọc cánh tay, bả vai và làm tê liệt nửa người. Một người theo dõi tôi từng kể rằng sau khi bị rắn lục mũi hếch cắn, nỗi đau đớn khủng khiếp đến mức họ thà chọn cắt cụt tay/chân còn hơn phải chịu đựng nó thêm một lần nữa", cô chia sẻ.

Theo SCMP