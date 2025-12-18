Phát hiện chấn động bí ẩn dưới Tam giác Bermuda

Các nhà khoa học vừa công bố một phát hiện gây chấn động giới địa chất: một lớp đá kỳ lạ dày khoảng 20km nằm sâu bên dưới quần đảo Bermuda, với độ dày và cấu trúc chưa từng được ghi nhận ở bất kỳ khu vực nào khác trên Trái đất. Phát hiện này đang đặt ra nhiều câu hỏi lớn, thậm chí làm dấy lên khả năng Trái đất còn tồn tại những tầng cấu trúc chưa từng được biết đến.

Lớp đá đặc biệt này nằm sâu bên dưới quần đảo Bermuda – một địa danh nổi tiếng giữa Đại Tây Dương, lâu nay vẫn được xem là khu vực có nhiều hiện tượng khó lý giải.

Theo các nhà nghiên cứu, đây không phải là lớp phủ như cách hiểu thông thường, mà là một tầng vật chất hoàn toàn khác nằm ngay dưới lớp vỏ đại dương.

Tam giác quỷ Bermuda từ lâu đã gắn liền với hàng loạt vụ mất tích bí ẩn. (Ảnh minh họa)

Nhà địa chấn học William Frazer, tác giả chính của nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Carnegie (Washington D.C, Mỹ), cho biết: "Thông thường, khi các sóng địa chấn đi qua lớp vỏ đại dương, chúng ta sẽ cho rằng phía dưới đó là lớp phủ. Nhưng tại Bermuda, chúng tôi phát hiện tồn tại một lớp khác, nằm bên dưới lớp vỏ và ngay trong mảng kiến tạo mà Bermuda tọa lạc phía trên".

Theo ông Frazer, nguồn gốc chính xác của lớp đá này hiện vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, phát hiện mới có thể góp phần lý giải những bí ẩn địa chất lâu nay của Bermuda – khu vực vốn nổi tiếng không chỉ về mặt địa lý mà còn gắn liền với nhiều giả thuyết khoa học và huyền bí.

Phát hiện này xuất hiện trong bối cảnh giới khoa học gần đây cũng đưa ra hàng loạt giả thuyết mới nhằm lý giải những hiện tượng bất thường tại khu vực Tam giác Bermuda, trong đó có giả thuyết về các quá trình địa chất tương tự hiện tượng "nước bắn trong bồn tắm", có thể gây ra những biến động mạnh dưới đáy đại dương.

Theo hiểu biết truyền thống, Trái đất được cấu tạo từ bốn lớp chính gồm lớp vỏ – nơi con người sinh sống, lớp phủ, lõi ngoài và lõi trong. Phần lớn kiến thức về cấu trúc hành tinh đến từ việc nghiên cứu dung nham trào lên trong các vụ phun trào núi lửa. Tuy nhiên, Bermuda lại không tuân theo quy luật này.

Ông Frazer cho hay: "Những nơi như Bermuda giúp chúng ta phân biệt đâu là các quá trình địa chất bình thường trên Trái đất, và đâu là những hiện tượng cực đoan hiếm gặp xảy ra trên hành tinh này".

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên giới khoa học nghi ngờ rằng Trái đất có thể sở hữu những tầng cấu trúc chưa từng được xác định.

Năm 2021, nhà địa vật lý Joanne Stephenson thuộc Đại học Quốc gia Australia cùng các cộng sự đã tìm thấy bằng chứng cho thấy lõi Trái đất có thể được chia thành hai lớp riêng biệt.

Theo nhóm nghiên cứu này, cấu trúc của sắt trong lõi Trái đất có dấu hiệu thay đổi theo thời gian, gợi ý rằng hành tinh của chúng ta từng trải qua hai giai đoạn nguội đi khác nhau trong lịch sử hình thành.

Những phát hiện liên tiếp trong những năm gần đây đang cho thấy cấu trúc bên trong Trái đất có thể phức tạp hơn rất nhiều so với những gì con người từng biết, và Bermuda có thể là một trong những "chìa khóa" quan trọng giúp giải mã những bí ẩn sâu thẳm của hành tinh xanh.