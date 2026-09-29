Phát hiện 245 giáo viên bỏ lớp nhưng vẫn nhận lương: Có người "biến mất" khỏi trường suốt 14 năm

Đáng chú ý là 245 người này không vắng mặt trong cùng một khoảng thời gian.

Một cuộc rà soát tại bang Jigawa, Nigeria phát hiện 245 giáo viên đã rời bỏ vị trí giảng dạy nhưng vẫn tiếp tục nhận lương hàng tháng. Đáng chú ý, trong số này có một người được cho là đã không xuất hiện tại trường suốt hơn 14 năm nhưng vẫn đều đặn nhận tiền từ ngân sách nhà nước.

Vụ việc được Ủy ban Giáo dục Cơ bản Phổ cập bang Jigawa (SUBEB) công bố vào tháng 8/2025. Theo Haruna Musa, Chủ tịch SUBEB, cơ quan này phát hiện khoảng 245 giáo viên đã bỏ vị trí công tác nhưng vẫn nằm trong diện được trả lương. Một số người thậm chí đã vắng mặt khỏi trường trong nhiều năm.

Chi tiết gây chú ý nhất là trường hợp một giáo viên đã không đến trường trong hơn 14 năm nhưng vẫn nhận lương hàng tháng. Ông Haruna Musa cho biết có những giáo viên vắng mặt từ 7-10 năm, và riêng trường hợp được ông phát hiện đã “biến mất” khỏi trường trong 14 năm nhưng khoản lương vẫn được chi trả.

Điều đáng nói là 245 người này không phải đều vắng mặt trong cùng một khoảng thời gian. Theo thông tin từ SUBEB, có người đã bỏ vị trí trong nhiều năm, trong khi một số trường hợp khác vẫn đang làm công việc khác nhưng đồng thời tiếp tục nhận lương với tư cách giáo viên của chính quyền bang Jigawa.

Hệ thống giáo dục Nigeria được giám sát chủ yếu bởi Bộ Giáo dục Liên bang, áp dụng cấu trúc chính thức nhằm phổ cập kiến thức cơ bản cho người dân (Ảnh mimh họa)

Thuê người khác dạy thay, bản thân vẫn nhận lương

Một trong những tình tiết khiến vụ việc trở nên đáng chú ý hơn là một số giáo viên không hoàn toàn “mất tích”. Họ được cho là đã tìm người khác đến trường giảng dạy thay mình, trong khi bản thân vẫn nhận khoản lương dành cho giáo viên.

Theo ông Haruna Musa, có trường hợp thuê người không đủ tiêu chuẩn đứng lớp thay với mức khoảng 20.000 naira/tháng (khoảng 344.000 đồng), trong khi giáo viên có tên chính thức trong hệ thống lại nhận hơn 100.000 naira/tháng (hơn 1,7 triệu đồng). Một trường hợp cụ thể được ông nêu nhận khoảng 236.000 naira (khoảng 4,1 triệu đồng), nhưng chỉ trả 20.000 naira (khoảng 344.000 đồng) cho người khác để đứng lớp thay.

Sau khi phát hiện những trường hợp này, chính quyền Jigawa yêu cầu các giáo viên quay trở lại trường và thực hiện đúng nhiệm vụ được giao. Đến thời điểm SUBEB công bố thông tin, 162 trong số 245 giáo viên đã quay trở lại trường. Những người còn lại được cảnh báo sẽ phải đối mặt với các biện pháp xử lý nếu tiếp tục không thực hiện công việc.

Vụ việc cũng diễn ra trong bối cảnh Jigawa đang đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên. Theo Chủ tịch SUBEB, số lượng giáo viên thiếu hụt tại bang lên tới hàng chục nghìn người; Nigeria Union of Teachers từng ước tính bang này thiếu khoảng 32.000 giáo viên đứng lớp tại hơn 3.486 trường thuộc các cấp giáo dục cơ bản và sau cơ bản.

Chính vì vậy, việc một số giáo viên không có mặt tại trường trong thời gian dài nhưng vẫn nằm trong hệ thống nhận lương không chỉ đặt ra câu hỏi về trách nhiệm cá nhân mà còn cho thấy vấn đề trong công tác quản lý nhân sự và kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ tại các trường học.

SUBEB cho biết họ muốn thu hồi khoản tiền đã chi trả cho những giáo viên không thực hiện công việc, đồng thời yêu cầu đội ngũ giáo viên phải thực sự có mặt tại trường và đảm nhiệm đúng công việc được trả lương để làm. Cơ quan này cũng lên kế hoạch kiểm tra năng lực đối với khoảng 10.000 giáo viên, nhằm xác định nhu cầu đào tạo và đánh giá năng lực chuyên môn của đội ngũ hiện tại.

Câu chuyện tại Jigawa vì thế không đơn thuần là việc một giáo viên nghỉ dạy quá lâu. Điều khiến dư luận chú ý nằm ở nghịch lý: trong khi nhiều trường học vẫn thiếu người đứng lớp, một số giáo viên lại có thể vắng mặt trong thời gian dài mà khoản lương dành cho vị trí đó vẫn tiếp tục được chi trả. Trường hợp 14 năm đặc biệt gây chú ý bởi nó cho thấy một lỗ hổng quản lý có thể kéo dài qua rất nhiều năm trước khi bị phát hiện.

Theo Premium Times