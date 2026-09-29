Nữ tiến sĩ kiêm bác sĩ 31 tuổi bỏ việc ở bệnh viện lớn, làm shipper và hát ở quán bar

Khi nhiều người xem tấm bằng tiến sĩ và công việc tại bệnh viện hàng đầu là đích đến, Lưu Tử Hàm lại chọn rời khỏi tất cả ở tuổi 31.

Khi màn đêm buông xuống ở Chu Hải, Quảng Đông, Trung Quốc, một nữ shipper khoác bộ đồng phục màu vàng, chạy xe điện len qua những con phố để giao đồ ăn cho khách. Nếu chỉ nhìn vào công việc hiện tại, không nhiều người biết rằng vài tháng trước, người phụ nữ này vẫn là bác sĩ tâm thần tại một bệnh viện hàng đầu, đồng thời thực hiện nghiên cứu sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ.

Cô là Lưu Tử Hàm, 31 tuổi, quê ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Sau nhiều năm học tập và làm việc trong ngành y, tháng 2/2026, cô quyết định nghỉ việc. Kể từ đó, Lưu Tử Hàm lần lượt thử nhiều công việc khác nhau, từ bán đồ ăn sáng, hát tại quán bar cho đến giao đồ ăn.

Trên mạng xã hội, cô từng viết một câu ngắn gọn về sự thay đổi của mình: “Trước đây tôi là bác sĩ tâm thần, bây giờ là nữ shipper, nhưng tôi vẫn là tôi thôi”.

Lưu Tử Hàm từng có một con đường học tập mà nhiều người xem là đáng mơ ước (Ảnh: Sina)

Lưu Tử Hàm từng có một con đường học tập mà nhiều người xem là đáng mơ ước. Cô theo học y khoa, sau đó tiếp tục làm nghiên cứu sinh tại Khoa Khoa học Sức khỏe, Đại học Macau và nhận bằng tiến sĩ vào tháng 11/2022. Trước khi tốt nghiệp, cô đã vào làm tại một bệnh viện hàng đầu ở Chu Hải, đồng thời tham gia chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa tâm thần và thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ.

Trong thời gian làm việc tại bệnh viện, Lưu Tử Hàm từng trực tiếp tiếp nhận và trò chuyện với nhiều bệnh nhân. Cô nói mình yêu thích việc được lắng nghe người bệnh và từng nhận những lá thư cảm ơn từ họ. Đồng nghiệp và bệnh nhân cũng đánh giá cô tích cực.

Thế nhưng, càng làm việc lâu, cô càng nhận ra một điều rằng công việc ổn định và con đường sự nghiệp được nhiều người đánh giá cao lại không hoàn toàn phù hợp với cuộc sống mà cô mong muốn. Lưu Tử Hàm đã mất khoảng 1-2 năm đấu tranh với chính mình trước khi đưa ra quyết định nghỉ việc. Với cô, một tấm bằng tiến sĩ có thể mang lại thu nhập tốt, sự công nhận về chuyên môn và một vị trí đáng mơ ước trong mắt người khác, nhưng tất cả những điều đó không đồng nghĩa với việc cô đã tìm được cuộc sống khiến mình cảm thấy thoải mái.

“Việc có bằng tiến sĩ có thể mang lại thu nhập tốt và sự công nhận về chuyên môn, nhưng không có nghĩa là tôi đã tìm được cuộc sống phù hợp với mình”, cô chia sẻ.

Công việc shipper lại mang đến cho Lưu Tử Hàm niềm vui (Ảnh: Sina)

Tháng 2/2026, Lưu Tử Hàm chính thức rời bệnh viện. Sau đó, cô dành thời gian đi du lịch rồi bắt đầu thử những công việc trước đây gần như không nằm trong kế hoạch nghề nghiệp của mình. Buổi sáng, cô có thể bán đồ ăn; khi màn đêm xuống, cô đứng trên sân khấu của một quán bar để hát; còn những khoảng thời gian khác, cô mặc đồng phục và chạy xe đi giao hàng. Trong số đó, công việc shipper lại mang đến cho Lưu Tử Hàm một niềm vui khá bất ngờ.

“Tôi thực sự thích chạy xe điện trên đường, nhận đơn rồi giao đồ ăn đến tận nhà cho mọi người. Công việc này mang lại cho tôi cảm giác mình đang làm một việc có ý nghĩa và niềm vui đến ngay lập tức”, cô nói.

Hiện tại, Lưu Tử Hàm làm nhiều công việc bán thời gian khác nhau trong ngày. Cô không có lịch làm việc cố định và cũng không có mức thu nhập hàng tháng ổn định. So với cuộc sống trước đây trong bệnh viện, đây rõ ràng là một lựa chọn nhiều biến động hơn. Nhưng đổi lại, cô có thêm thời gian và cơ hội tiếp xúc với những người mà trước đây mình hiếm khi gặp.

Sau khi rời bệnh viện, Lưu Tử Hàm kết bạn với nhiều người ở khu phố cổ Đường Gia, Chu Hải. Họ là chủ quán ăn, nhân viên quán cà phê, người bán hàng rong, shipper, người bán mì xào hay người lái thuyền. Điều khiến cô ấn tượng là cách những người này dùng chính đôi tay của mình để kiếm sống và đối diện với cuộc sống theo cách rất thực tế.

Trong cộng đồng những người giao hàng, họ thường nhắc nhau về tình hình giao thông và hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn. Những ca sĩ, người bán hàng rong hay chủ các quán nhỏ cũng có cách quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau.

Những tương tác rất đời thường ấy khiến Lưu Tử Hàm nhận ra rằng bên ngoài thành tích, chức danh và sự cạnh tranh, con người vẫn có thể kết nối với nhau bằng những điều đơn giản hơn nhiều. Cũng từ những người bạn mới, cô bắt đầu nhìn lại con đường mình từng đi.

Lưu Tử Hàm gọi hành trình của mình trước đây là một quá trình “chạy theo thành tích”. Từ việc học tập ở Hà Bắc, học lại lớp 12 tại Trường THPT Hành Thủy, vào trường y, học tiến sĩ rồi trở thành bác sĩ tại bệnh viện, cô luôn cố gắng tiến thêm một bước trên con đường mà xã hội thường coi là thành công.

Cô từng nghĩ rằng mình phải trở nên nổi bật hơn, giỏi hơn và tiến gần hơn tới một hình mẫu “hoàn hảo” mà người khác kỳ vọng. Nhưng sau một thời gian dài cảm thấy mệt mỏi và lo âu, Lưu Tử Hàm bắt đầu đặt câu hỏi liệu những thứ mình đang cố gắng đạt được có thực sự là cuộc sống mà mình muốn hay không.

Cuối cùng, cô nhận ra điều mình cần không phải là tiếp tục tích lũy thêm thành tích, mà là sự bình yên, những mối quan hệ ấm áp và quyền được tự lựa chọn cách sống.

“Tôi chưa bao giờ biết rằng cuộc sống có thể có nhiều khía cạnh đến vậy và cũng có thể được sống theo nhiều cách đến vậy”, cô nói.

Câu chuyện của Lưu Tử Hàm sau đó thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Có người cho rằng một tiến sĩ y khoa nghỉ việc để đi giao đồ ăn là lãng phí nhiều năm học tập và chuyên môn. Nhưng với Lưu Tử Hàm, đây chưa phải quyết định cho cả phần đời còn lại.

Buổi sáng, cô có thể bán đồ ăn; khi màn đêm xuống, cô đứng trên sân khấu của một quán bar để hát (Ảnh: Sina)

Cô không khẳng định mình sẽ làm shipper hay ca sĩ quán bar mãi mãi. Điều cô muốn làm lúc này đơn giản là thử những công việc khác nhau để hiểu bản thân phù hợp với điều gì.

Thậm chí, trong quá trình trải nghiệm cuộc sống mới, cô còn gặp những người tìm đến để trò chuyện về chuyện học hành, nghề nghiệp và những vấn đề cá nhân. Có cả bác sĩ tâm thần và sinh viên y khoa chia sẻ với cô về áp lực thực tập, công việc và mong muốn được thử một cuộc sống khác, nhưng vẫn chưa đủ can đảm để bước ra khỏi con đường quen thuộc.

Lưu Tử Hàm cũng chưa vội quyết định công việc tiếp theo. Cô có nhiều dự định khác nhau, từ thi chứng chỉ thuyền viên, tổ chức một buổi hòa nhạc cho đến ý tưởng một ngày nào đó kể lại hành trình trưởng thành của mình bằng một bộ phim.

“Nếu không rời bệnh viện, có lẽ tôi không có thời gian và năng lượng để khám phá những điều này”, cô nói.

Một công việc ổn định, một tấm bằng cao hay một chức danh được xã hội công nhận có thể là những cột mốc đáng giá, nhưng chúng không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với một cuộc sống phù hợp với mỗi người. Với Lưu Tử Hàm, việc rời khỏi con đường quen thuộc không phải dấu chấm hết cho sự nghiệp, mà là một khoảng lùi để cô có thêm thời gian tìm ra con đường của riêng mình.

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