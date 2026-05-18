Phát hiện 18 giải xổ số của 1 địa phương trao cho cùng 1 người

Một người đàn ông tại bang Idaho (Mỹ) đã gây chú ý khi trúng số tới 18 lần trong đời, với lần gần nhất mang về giải thưởng trị giá 50.000 USD (hơn 1,3 tỷ đồng). Thế nhưng, theo ông, điều may mắn nhất không nằm ở những tấm vé số, mà chính là cuộc hôn nhân bền chặt kéo dài suốt 40 năm.

Nhân vật đặc biệt này là Robert Bevan. Lần trúng thưởng đầu tiên của ông diễn ra vào năm 1997, khi ông nằm trong nhóm 7 người may mắn nhận được một chiếc xe Chevrolet Blazer từ chương trình quay số. Kể từ đó đến nay, trong gần ba thập kỷ, ông liên tục gặp vận may với nhiều giải thưởng khác nhau tại địa phương mình sinh sống. Phần thưởng thường dao động từ 1.000 USD đến 200.000 USD (khoảng 26 triệu đến hơn 5 tỷ đồng).

Dù có “thành tích” trúng số đáng mơ ước, Bevan cho biết ông không hề áp dụng bất kỳ chiến lược đặc biệt hay công thức tính toán nào. Với ông, việc mua vé số chỉ đơn giản là một thói quen thường ngày, gắn liền với những lần đi siêu thị hoặc đổ xăng cùng vợ.

“Vận may lớn nhất trong cuộc đời tôi là được sống bên người vợ tuyệt vời suốt 40 năm qua”, ông chia sẻ.

Phát biểu chân thành này nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen ngợi về tình cảm bền chặt mà ông dành cho người bạn đời của mình.

Ông Robert Bevan không phải trường hợp duy nhất trên thế giới trúng số nhiều lần trong suốt cuộc đời. Trong thập niên 1990, Stefan Mandel một nhà toán học kiêm kinh tế học gốc Romania đã trúng xổ số 14 lần ở nhiều quốc gia khác nhau.

Không giống phần lớn người chơi dựa vào “con số may mắn”, Mandel tiếp cận xổ số bằng tư duy toán học. Ông xây dựng một hệ thống tính toán bài bản, ban đầu thử nghiệm tại Romania trước khi mở rộng sang Australia và Mỹ.

Theo cách nhìn của ông, xác suất trúng độc đắc vốn cực thấp, ví dụ như với EuroMillions chỉ khoảng 1 trên 139,8 triệu. Tuy nhiên, Mandel nhận ra một hướng đi khác: nếu mua đủ toàn bộ các tổ hợp số, khả năng chiến thắng gần như được đảm bảo. Khi đó, bài toán không còn nằm ở xác suất mà chuyển sang vấn đề tổ chức, mà là làm sao huy động đủ vốn, in ra số lượng vé khổng lồ và phân phối chúng trong thời gian giới hạn.

Không dừng lại ở đó, ông còn phát hiện yếu tố then chốt: ở một số kỳ quay, giá trị giải độc đắc cao hơn nhiều lần tổng chi phí để mua toàn bộ tổ hợp. Khi hội đủ điều kiện này, cơ hội sinh lời gần như chắc chắn.

Ở tuổi 83, sau khi trúng giải độc đắc 14 lần trên khắp thế giới, bị cấm cửa khỏi mọi sòng bạc ở Anh, Stefan Mandel trở lại quê hương.

Để biến lý thuyết thành thực tế, Mandel mất nhiều năm kêu gọi nhà đầu tư. Khi đã có nguồn lực tài chính, ông phát triển thuật toán riêng nhằm tạo và in vé hàng loạt, điều mà một số hệ thống xổ số thời điểm đó vẫn cho phép.

Nhóm của ông không hành động tùy tiện mà kiên nhẫn chờ đợi thời điểm “chín muồi”, khi jackpot đạt ngưỡng đủ lớn. Sau nhiều lần thắng nhỏ tại Australia, họ nhắm đến thị trường Mỹ, cụ thể là xổ số bang Virginia chỉ có hơn 7 triệu tổ hợp, thấp hơn đáng kể so với nhiều loại hình khác.

Khi giải thưởng chạm mốc 15,5 triệu USD, kế hoạch được triển khai. Trong vòng hai ngày, nhóm đã mua khoảng 6,4 triệu vé, tuy chưa bao phủ toàn bộ nhưng vẫn đủ may mắn để sở hữu tấm vé trúng độc đắc.

Thành công tại Virginia nhanh chóng thu hút sự chú ý của các cơ quan chức năng như FBI và CIA. Tuy nhiên, phương thức của Mandel không vi phạm luật tại thời điểm đó, và ông sau đó được minh oan. Dẫu vậy, chiến thắng này cũng trở thành bước ngoặt khiến nhiều quốc gia siết chặt quy định xổ số, bao gồm việc cấm in vé tại nhà và hạn chế mua số lượng lớn.

Cho đến nay, không có con số chính xác về khoản lợi nhuận mà Mandel thực sự thu về sau khi trừ chi phí và chia cho các nhà đầu tư. Theo ước tính, với 14 lần trúng số trong sự nghiệp, ông được cho là đã mang về số tiền lên tới hàng triệu USD.

(Tổng hợp)