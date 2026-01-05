Phát hiện 10 xe tải 50 tấn không người lái, không tiếng động, di chuyển như xe F1, âm thầm khai thác kho báu 62 nghìn tỷ đồng

Tập đoàn khai khoáng Eldorado Gold của Canada vừa công bố kế hoạch đầu tư vào đội xe tải điện khổng lồ phục vụ khai thác hầm lò, nhằm thay thế dần các phương tiện chạy bằng diesel. Cụ thể, công ty đã đặt hàng 10 chiếc xe tải điện chạy pin Sandvik TH550B với tổng giá trị hợp đồng lên tới 17 triệu USD.

Những cỗ máy vận tải hạng nặng này sẽ được đưa vào vận hành tại mỏ vàng Lamaque ở Val-d’Or, bang Québec. Theo số liệu được công bố chính thức, mỏ vàng này có trữ lượng gần 40 tấn, trị giá khoảng 2,6 tỷ USD (62,4 nghìn tỷ đồng).

Lô xe đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao vào quý I/2026 và toàn bộ đội xe sẽ hoàn thiện vào đầu năm 2027.

Điểm đặc biệt nhất của dòng xe tải TH550B là hoạt động hoàn toàn bằng pin lithium sắt phosphate (LiFePO4), với tổng công suất lên tới 354 kWh. Đây là loại pin nổi bật về độ an toàn, đặc biệt trong môi trường khai thác dưới lòng đất, nơi nguy cơ cháy nổ luôn rình rập. Mỗi chiếc xe có thể hoạt động liên tục trong nhiều giờ trước khi cần "tiếp năng lượng".

Thay vì mất hàng giờ để sạc pin như xe điện truyền thống, dòng xe này áp dụng công nghệ “AutoSwap” độc quyền. Khi gần cạn pin, xe sẽ tự động di chuyển đến trạm tiếp pin chuyên dụng. Tại đây, một hệ thống robot sẽ tháo pin cũ và thay thế bằng pin mới chỉ trong vài phút, nhanh không khác gì một pha "tiếp nhiên liệu" trong giải đua F1, nhưng dành cho những cỗ máy nặng tới hơn 50 tấn.

Việc đưa xe tải điện vào khai thác mỏ không chỉ là một bước tiến công nghệ, mà còn là bước ngoặt về môi trường. Trong môi trường hầm lò vốn kín khí, xe diesel luôn là nguồn gây ô nhiễm chính, với lượng khí thải độc hại, nhiệt lượng cao và độ rung lớn. Sandvik TH550B, ngược lại, vận hành êm ái hơn nhiều và không phát thải.

Điều này đồng nghĩa với việc Eldorado Gold có thể giảm đáng kể nhu cầu thông gió, vốn là một trong những khoản chi lớn nhất trong khai thác mỏ ngầm. Các hệ thống thông gió để đưa không khí sạch vào và đẩy khí độc ra ngoài tiêu tốn lượng điện khổng lồ. Khi loại bỏ động cơ đốt trong, chi phí vận hành sẽ giảm mạnh và hiệu quả năng lượng sẽ tăng lên đáng kể.

Thậm chí, việc giảm phụ thuộc vào thông gió còn có thể mở đường cho việc khai thác ở độ sâu lớn hơn - điều trước đây bị hạn chế vì chi phí làm mát và thông gió quá cao.

Trước khi quyết định đầu tư 17 triệu USD cho 10 chiếc xe điện, Eldorado Gold đã âm thầm thử nghiệm 2 chiếc TH550B tại mỏ Lamaque. Kết quả khả quan đã thuyết phục công ty mở rộng đơn hàng.

Mats Eriksson, Chủ tịch bộ phận Khai thác của Sandvik, chia sẻ: “Các xe tải điện Sandvik đã chứng minh hiệu quả trong môi trường ngầm tại Lamaque.”

Với tốc độ tối đa khi đầy tải lên tới 37 km/h, một con số rất ấn tượng với một xe tải 50 tấn, Sandvik TH550B không chỉ là công cụ khai thác hiệu quả mà còn là minh chứng cho khả năng vận hành mạnh mẽ của công nghệ điện trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt.

Điều đáng chú ý là những chiếc xe tải điện này không chỉ dành riêng cho ngành vàng. Chúng hoàn toàn có thể được triển khai ở các mỏ khai thác khoáng sản thiết yếu cho sản xuất pin và linh kiện xe điện, như lithium, nickel hay cobalt.

