Phát hiện 1 anh thợ sửa ống nước có bằng đại học ngành kế toán từ ngôi trường danh giá

Hoa Kỳ đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động tay nghề cao, điều này vô tình tạo nên làn sóng triệu phú cổ xanh. Theo báo cáo từ tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản, nhu cầu về nhân lực kỹ thuật tại Mỹ tăng mạnh khiến mức lương tăng vọt, thậm chí thu nhập của một số công việc tay chân còn cao gấp nhiều lần so với nhân viên văn phòng. Một người đàn ông Mỹ đã chia sẻ trải nghiệm cá nhân khi từ bỏ công việc kế toán để trở thành thợ sửa ống nước, giúp thu nhập hàng tháng tăng lên mức gấp ba lần so với trước đây.

Nhân vật chính là anh Chong Mai, một cựu sinh viên tốt nghiệp từ Đại học California, Berkeley nổi tiếng. Với nền tảng học vấn xuất sắc, anh từng làm kế toán cho một công ty. Tuy nhiên, do mối quan hệ không tốt với cấp trên cộng với thời gian làm việc quá dài, anh đã quyết định thử sức với lĩnh vực điện nước theo lời khuyên của bạn bè. Lựa chọn này không những không khiến anh hối hận mà còn thay đổi hoàn toàn sự nghiệp và thu nhập của mình.

Anh Mai cho biết khi còn làm kế toán, mức lương theo giờ của anh chỉ khoảng 655.000 đồng, nhưng sau khi chuyển sang làm thợ điện nước, con số này đã tăng lên khoảng gần 2 triệu đồng. Ngoài thu nhập tăng vọt, anh còn có thêm nhiều thời gian tự do.

Ảnh minh họa

Công việc kế toán trước đây buộc anh phải làm từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối, khiến anh hầu như không thể chăm sóc gia đình. Ngược lại, giờ làm việc của thợ sửa ống nước bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc lúc 2 giờ 30 chiều, giúp anh có thể ở bên vợ vào ban ngày và gặp gỡ bạn bè vào buổi tối.

Dù giai đoạn đầu chuyển nghề gặp nhiều áp lực về thể chất, anh Mai thừa nhận trong 3 tháng đầu bàn chân thường xuyên bị phồng rộp, nhưng khi cơ thể dần thích nghi, anh bắt đầu yêu thích công việc này. Anh cũng chỉ ra rằng những kỹ năng đàm phán và kiến thức kỹ thuật số tích lũy được từ thời làm kế toán vẫn rất hữu ích trong công việc hiện tại, hỗ trợ đắc lực cho việc giao tiếp dự án và nâng cao hiệu quả làm việc.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng tại Mỹ, mức lương của một số ngành nghề cổ xanh hiện đã vượt xa nhiều vị trí văn phòng. Ví dụ, mức lương trung bình năm của thợ bảo trì thang máy đạt khoảng 2,7 tỷ đồng, trong khi thợ điện nước cũng đạt khoảng 2,4 tỷ đồng. Điều này cho thấy dưới sự thay đổi của thị trường lao động, các quan niệm truyền thống về phân cấp nghề nghiệp đang dần bị phá vỡ.

Nguồn: ETtoday