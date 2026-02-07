Phanh phui 10 tấn “cà phê” không hề có caffein tuồn ra thị trường: Thu giữ gần 30 tấn nguyên liệu, 600kg chất tạo ngọt

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh An Giang phát hiện dấu hiệu sản xuất, buôn bán cà phê bột đóng gói không bảo đảm chất lượng, nghi là hàng giả lưu thông trên thị trường.





Tiến hành xác minh, lực lượng chức năng xác định Đỗ Văn Quý (SN 1985, trú xã Phú Hữu, tỉnh An Giang) là chủ cơ sở sản xuất, chế biến cà phê mang nhãn hiệu “Văn Quý 7777”. Từ đầu năm 2024 đến nay, do giá cà phê nguyên chất tăng cao, Quý đã sử dụng bắp và đậu nành rang, tẩm ướp hương liệu, phụ gia để xay thành bột, đóng gói loại 500 gram, bán ra thị trường với giá từ 80.000 đến 100.000 đồng/kg.





Các đối tượng Đỗ Văn Quý và Trần Kim Chen (từ trái sang)

Cơ quan công an đã hai lần lấy mẫu cà phê do cơ sở của Quý sản xuất gửi kiểm nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. Kết quả cho thấy các mẫu không phát hiện hàm lượng caffein, đủ căn cứ xác định là cà phê giả theo quy định hiện hành.





Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra, bắt quả tang hành vi sản xuất, buôn bán cà phê bột giả tại nhiều địa điểm. Khám xét khẩn cấp cơ sở của Đỗ Văn Quý tại xã Phú Hữu, lực lượng chức năng thu giữ 79,5 kg cà phê bột thành phẩm đã đóng gói; 1.092 kg hạt bắp, đậu đã sơ chế, rang tẩm; cùng nhiều máy móc, phụ gia thực phẩm, bao bì, sổ sách và hóa đơn liên quan. Quý khai nhận đã bán ra thị trường khoảng 10 tấn cà phê bột.





Hiện trường nơi các đối tượng sản xuất chế biến bột cà phê giả

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khám xét cơ sở kinh doanh của Trần Kim Chen (SN 1970, trú phường Long Phú, tỉnh An Giang), phát hiện 3.100 kg hạt bắp, đậu đã tẩm ướp phụ gia; 158 kg cà phê đã rang; 800 kg hạt đang rang trên lò; 600 kg chất tạo ngọt Sodium cyclamate; 1.260 kg phẩm màu Caramel; 60 kg hương liệu Vanilla Taro; cùng 29,2 tấn nguyên liệu bắp, đậu chưa sơ chế.





Tại cơ quan điều tra, Trần Kim Chen khai đã bán nguyên liệu bắp cho Quý với giá khoảng 15 triệu đồng/tấn và đậu nành khoảng 45 triệu đồng/tấn. Sau khi mua về, Quý trộn, xay, đóng gói và bán cho các đại lý với giá 50–60 triệu đồng/tấn; từ đây, sản phẩm tiếp tục được phân phối ra thị trường với giá 80–100 triệu đồng/tấn.





Căn cứ tài liệu, chứng cứ và lời khai, cơ quan điều tra xác định Đỗ Văn Quý và Trần Kim Chen có dấu hiệu phạm tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.