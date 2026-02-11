Phản ứng bất ngờ của người đàn ông khi lái tàu phanh khẩn cấp, cứu mạng mình trong tích tắc

Những ngày qua, đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông cao tuổi suýt gặp nạn khi cố băng qua đường sắt vào khoảng16h ngày 6/2, tại khu vực ga Vĩnh Yên (Phú Thọ)gây chú ý trên mạng xã hội. Theo nội dung đoạn clip, thời điểm này, người đàn ông được cho là muốn sang khu vực công viên, quảng trường để tập thể dục nên chọn cách băng qua đường ray cho “tiện đường”. Đúng lúc đó, đoàn tàu chở hàng mang ký hiệu VNR D10H22 đang tiến vào ga.

Tiền Phong thông tin, từ khoảng cách chừng 300m, lái tàu Nguyễn Xuân Chính (Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội) đã phát hiện tình huống nguy hiểm, lập tức kéo còi cảnh báo và giảm tốc độ khẩn cấp. Cùng lúc, trực ban chạy tàu Vũ Văn Lâm (Trưởng ga Vĩnh Yên) liên tục hô hoán, tuýt còi yêu cầu người đàn ông dừng lại, song người này vẫn chưa kịp phản ứng.

Khi nỗ lực chạy ra phía đường ray để ngăn chặn tình huống nguy hiểm, ông lâm đã bị vấp ngã. Khoảnh khắc này đã khiến người đàn ông cao tuổi kia giật mình và nhanh chóng bước qua đường sắt, thoát nạn trong tích tức.

Theo thông tin từ phía Đường sắt Việt Nam, sự cố đã khiến tàu VNR D10H22 phải dừng lại khoảng một phút trước khi tiếp tục hành trình.

Cách xử lý của lái tàu Nguyễn Xuân Chính và trưởng ga Vĩnh Yên - Vũ Văn Lâm, đã nhận được nhiều lời tán thưởng từ dư luận. Chia sẻ trên Dân Trí, anh Nguyễn Xuân Chinh cho hay, tình huống xảy ra rất bất ngờ. Bằng kinh nghiệm lái tàu nhiều năm, anh phán đoán người đàn ông sẽ băng qua đường ray. Nếu không cho cả đoàn tàu dừng lại, chắc chắn sẽ xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Theo anh Chinh chia sẻ thì điều kiện lý tưởng để phanh đoàn tàu là khoảng cách 800m so với chướng ngại vật. Lúc đó, người đàn ông cách mũi tàu hơn 300m nên anh bắt buộc phải dùng phanh khẩn cấp.

Khoảnh khắc đoàn tàu dừng lại, không có va chạm xảy ra, anh Chính thực sự thở phào, đủ tinh thần để tiếp tục hành trình. Điều đáng nói, người đàn ông suýt gây ra vụ tai nạn thản nhiên bước tiếp, không nói một lời xin lỗi. Anh Chinh chia sẻ trên Dân Trí rằng: "Có lẽ họ đã quen với việc đi qua đường ray như vậy".