Phẫn nộ tình tiết mới trong vụ mỹ nhân Gia Đình Là Số 1 bị mẹ ruột kiện đòi 5,2 tỷ

Lee So Jung (Gia Đình Là Số 1) đã rời khỏi showbiz từ năm 2016 để tập trung cho sự nghiệp kinh doanh. Gần đây, nữ diễn viên bất ngờ xuất hiện trong chương trình Oh Eun Young Report - Marriage Hell và tiết lộ việc cô bị mẹ đẻ kiện đòi 290 triệu won (5,2 tỷ đồng) vì không thông báo chuyện kết hôn với bà. Được biết, Lee So Jung thường xuyên bị mẹ và người thân bên ngoại ngược đãi lúc nhỏ nên cô mới giấu kín tin hỷ sự với mẹ ruột.

Tới tối 22/8, tờ Topstarnews tiếp tục hé lộ thêm những tình tiết mới trong vụ việc Lee So Jung bị mẹ đẻ đâm đơn kiện. Theo nguồn tin, mẹ Lee So Jung đã mắng mỏ nữ diễn viên thậm tệ, thậm chí còn gọi chuyện tình giữa cô và ông xã là 1 mối tình vụng trộm, vì cặp đôi cố tình giấu kín cuộc hôn nhân với gia đình bên vợ.

Theo truyền thông Hàn Quốc, mẹ ruột Lee So Jung dành những lời lẽ không mấy tốt đẹp cho cô và ông xã sau khi biết tin cặp đôi đã kết hôn

Ngay sau khi bị mẹ ruột kiện đòi 290 triệu won (5,2 tỷ đồng) tiền nuôi dưỡng, Lee So Jung đã tìm mọi cách thương lượng. Bà mẹ kì kèo từng đồng với con gái, cuối cùng chấp nhận số tiền bồi thường 50 triệu won (891 triệu đồng) từ mỹ nhân Gia Đình Là Số 1. Động thái của mẹ đẻ khiến nữ diễn viên họ Lee phải thốt lên 1 câu cay đắng: "Tôi thậm chí muốn cắt đứt quan hệ với mẹ mình". Cô cho biết thêm mình từng muốn kiện ngược mẹ ruột nhưng rồi đã từ bỏ ý định.

Bên cạnh đó, tờ Topstarnews cũng hé lộ 1 vài hình ảnh hiếm hoi bố đẻ của nữ diễn viên họ Lee. Truyền thông Hàn không đi sâu tìm hiểu về mối quan hệ giữa mỹ nhân sinh năm 1987 và bố ruột nhưng từ những hình ảnh được tiết lộ, công chúng có thể thấy nữ diễn viên rất thân thiết với bố người Tây. Được biết, bố mẹ Lee So Jung gặp nhau trên đất Mỹ, yêu đương bí mật, không để ông bà ngoại cô biết. Chính bởi vậy, những người thân bên ngoại không chào đón Lee So Jung, thậm chí ghét bỏ cô ra mặt vì nữ diễn viên là con ngoài giá thú.

1 vài hình ảnh về bố ruột của mỹ nhân sinh năm 1987 đã được hé lộ trong buổi tối 22/8

Trước khi rời khỏi showbiz, nữ diễn viên từng hoạt động sôi nổi ở Kbiz suốt hơn 1 thập kỷ. Lee So Jung ra mắt làng giải trí vào năm 2003 khi mới 16 tuổi qua 1 video quảng cáo. 3 năm sau đó, người đẹp nhận được vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp ở bộ phim truyền hình Hyena.

Phải tới năm 2009, cô mới bắt đầu được khán giả chú ý đến nhờ màn xuất hiện trong tác phẩm kinh điển Gia Đình Là Số 1 - Phần 2. Nhờ chiều cao ấn tượng 1m77, Lee So Jung còn hoạt động tích cực cả ở mảng quảng cáo và từng giành giải thưởng với tư cách người mẫu.

Cô giành được nhiều tình cảm từ khán giả tại thời điểm hoạt động trong làng giải trí

Nguồn: Kbizoom