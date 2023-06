Diễn viên Gia Đình Là Số 1 bật khóc xin lỗi em trai khuyết tật đã qua đời

Nữ diễn viên Park Ha Sun (phim Gia Đình Là Số 1- Phần 3) đã chính thức trở lại màn ảnh rộng qua tác phẩm Where Would You Like to Go. Trong 1 tuần qua, người đẹp bận rộn với các buổi phỏng vấn tuyên truyền phim mới.

Ở sự kiện họp báo vào hôm 22/6, Park Ha Sun đã bật khóc nức nở khi nhắc tới em trai quá cố: "Hóa thân thành nhân vật trải qua nỗi đau mất đi người thân yêu không khó. Tôi có thể đồng cảm với nhân vật vì đã chứng kiến sự ra đi của em trai mình".

Mới đây, trong buổi phỏng vấn với tờ Osen vào chiều 28/6, mỹ nhân sinh năm 1987 tiếp tục có những chia sẻ xúc động về người em trai khuyết tật đã qua đời. Đáng chú ý, nữ diễn viên đã gửi lời xin lỗi tới em mình: "Lúc sinh thời, em trai tôi bị khuyết tật phát triển nên cậu ấy không thể thoải mái nói những câu như ‘Em yêu chị’ hay ‘Em cảm ơn chị’. Sau khi cậu ấy qua đời, tôi đã cảm thấy có lỗi. Tôi nhớ về những chuyện chưa kịp làm cho em trai và thấy vô cùng nuối tiếc".

Trong buổi họp báo vào hôm 22/6, Park Ha Sun đã bật khóc khi nhắc tới em trai

Còn tại buổi phỏng vấn hôm 28/6, cô đã gửi lời xin lỗi tới người em quá cố

Em trai Park Ha Sun qua đời vào năm 2019 vì bị nhồi máu cơ tim cấp tính. Ở nhiều cuộc phỏng vấn trước đây, nữ diễn viên đã bày tỏ tình yêu thương, sự quan tâm dành cho cậu em trai chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.

Tại buổi phỏng vấn với truyền thông Hàn Quốc vào năm 2017, mỹ nhân Gia Đình Là Số 1 nghẹn ngào bày tỏ: "Mọi người trong gia đình đều chăm lo cho em tôi một cách chu đáo. Nếu chúng tôi vô tình quên khóa cửa vào buổi tối, em ấy có thể bỏ ra ngoài và đi lạc".

Nguồn: Kbizoom, Osen