Nam thần lai Gia Đình Là Số 1 rủ hôn thê giảm cân cấp tốc sau màn cầu hôn, kết quả gây trầm trồ

Nam tài tử Julien Kang (Gia Đình Là Số 1) cầu hôn YouTuber Park Jee Eun vào hôm 27/6. Ngay sau đó, cặp đôi đã rủ nhau giảm cân bằng việc thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt kết hợp tập luyện. Tới hôm 22/7 vừa qua, nam thần lai cùng vợ sắp cưới đã công khai thành quả giảm cân, khiến công chúng không khỏi trầm trồ.

Julien Kang vui mừng thông báo nam diễn viên đã giảm được 4,5kg sau gần 4 tuần. Ngoài ra, kích thước vòng eo của anh cũng giảm đi khoảng 11,4cm. Sau màn giảm cân thành công, nam diễn viên đã có được cơ bụng săn chắc, "múi nào ra múi nấy" đáng ngưỡng mộ. Trong khi đó, Park Jee Eun cũng giảm được 2,8kg cân nặng và 7,6cm vòng eo.

Julien Kang sở hữu thân hình săn chắc, rắn rỏi hơn hẳn sau quá trình ăn kiêng và tập luyện. Hôn thê của nam tài tử cũng giảm được 2,8kg sau vài tuần

Để ăn mừng thành quả giảm cân, cặp đôi đã chụp 1 bộ hình gợi cảm, khoe trọn vẹn hình thể đẹp như tượng tạc

Cặp đôi có nhiều khoảnh khắc tình tứ lãng mạn trong hậu trường buổi chụp ảnh

Park Jee Eun chia sẻ về chế độ dinh dưỡng cặp đôi áp dụng, đồng thời khuyên khán giả không nên nản lòng khi thực hiện ăn kiêng: "Chúng tôi ăn nhiều rau, thực phẩm hữu cơ có lợi cho sức khỏe. Trong quá trình ăn kiêng, nếu như thấy kết quả chưa được như mong muốn thì các bạn cũng đừng bỏ cuộc. Ngày hôm nay chưa làm tốt thì cố gắng vào ngày mai, ngày kia. Hãy luôn tự động viên, khích lệ bản thân".

Julien Kang và Park Jee Eun công khai hẹn hò vào hôm 19/5. YouTuber họ Park khi đó đã dành nhiều lời khen "có cánh" để ca ngợi hôn phu. Cô cho biết mình bị thu hút bởi tính cách thật thà, thẳng thắn của nam thần Gia Đình Là Số 1.

Julien Kang mang trong mình 2 dòng máu Hàn - Pháp. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất tại Hàn từ năm 2008 và được nhiều khán giả biết tới qua các tác phẩm ăn khách như Gia Đình Là Số 1 (phần 2, 3), To The Beautiful You…

Cặp đôi công khai mối quan hệ cách đây 2 tháng

Nguồn: Kbizoom