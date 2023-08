Mỹ nhân lai Gia Đình Là Số 1 gầy đến mức không thể nhận ra, bị mẹ ruột ngược đãi và kiện đòi 5,2 tỷ

Lee So Jung (Gia Đình Là Số 1) đã rời khỏi showbiz được khoảng 7 năm để tập trung vào việc kinh doanh. Mãi tới gần đây, người đẹp mới nhận lời xuất hiện trên sóng truyền hình. Góp mặt trong show Oh Eun Young Report - Marriage Hell được phát sóng tối 21/8, Lee So Jung gây sốc với gương mặt hốc hác, xuống sắc đến mức không thể nhận ra cùng thần sắc mệt mỏi, trông khác hẳn với thời điểm cô còn hoạt động ở làng giải trí. Trước ống kính, nữ diễn viên lần đầu tiết lộ về cuộc đời trải qua nhiều bi kịch, sóng gió của mình.

Lee So Jung cho biết cô bị mẹ ruột ghét bỏ vì là con lai. Đồng thời, ông ngoại và cậu ruột Lee So Jung cũng luôn xem nữ diễn viên là "cái gai" trong mắt vì cô là con ngoài giá thú. Khi còn nhỏ, người đẹp chịu vô số trận đòn roi từ mẹ và người thân bên ngoại đến mức trên cơ thể lúc nào cũng có vết bầm tím.

Sự thay đổi về ngoại hình của nữ diễn viên khiến công chúng vô cùng lo lắng. Ở thời điểm hiện tại (bên phải), cô trông gầy gò, thiếu sức sống và xuống sắc khác hẳn trước đây

Mỹ nhân sinh năm 1987 thường xuyên bị mẹ ruột, cậu và ông ngoại đánh đập, ngược đãi. Được biết, mẹ Lee So Jung là người Hàn, còn cha cô là người nước ngoài mang trong mình 2 dòng máu

Vốn bất hòa với bên ngoại nên tới lúc kết hôn, Lee So Jung đã không thông báo cho mẹ đẻ. Biết chuyện, mẹ mỹ nhân Gia Đình Là Số 1 đã "nổi trận lôi đình", đâm đơn kiện nữ diễn viên đòi bồi thường 290 triệu won (5,2 tỷ đồng).

Không chỉ bị bạo hành lúc ở nhà, mỹ nhân họ Lee còn trải qua nhiều năm tháng đáng quên khi ngồi trên ghế nhà trường. Với gương mặt phảng phất vẻ u sầu, nữ diễn viên trải lòng về quá khứ tủi hờn: "Trong thời gian học tập ở nước ngoài, tôi bị phân biệt chủng tộc. Học xong năm nhất đại học ở Canada, tôi đã tìm đường trở về quê nhà. Nhiều lúc cảm thấy rất cô đơn nhưng tôi vẫn không muốn tìm gặp những người thân trong gia đình mình".

Cũng trong chương trình Oh Eun Young Report - Marriage Hell, Lee So Jung đã chia sẻ về tình hình sức khỏe đáng lo ngại ở thời điểm hiện tại: "Tôi phải dùng rất nhiều loại thuốc vì chứng rối loạn hoảng sợ, rối loạn lưỡng cực, mất ngủ… Tới nay, tôi đã trải qua tổng cộng 6 cơn co giật. Nhiều lúc tôi tự hỏi ‘Rốt cuộc mình sống trên đời này để làm gì?’. Có nhiều đêm tôi chỉ muốn mình chìm luôn vào giấc ngủ và không phải tỉnh giấc vào ngày hôm sau".

Cô hiện phải dùng nhiều loại thuốc, gây lo ngại về tình hình sức khỏe

Trước khi rời khỏi showbiz, nữ diễn viên từng hoạt động sôi nổi ở Kbiz suốt hơn 1 thập kỷ. Lee So Jung ra mắt làng giải trí vào năm 2003 khi mới 16 tuổi qua 1 video quảng cáo. 3 năm sau đó, người đẹp nhận được vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp ở bộ phim truyền hình Hyena.

Phải tới năm 2009, cô mới bắt đầu được khán giả chú ý đến nhờ màn xuất hiện trong tác phẩm kinh điển Gia Đình Là Số 1 - Phần 2. Nhờ chiều cao ấn tượng 1m77, Lee So Jung còn hoạt động tích cực cả ở mảng quảng cáo và từng giành giải thưởng với tư cách người mẫu.

Lee So Jung từng hoạt động tích cực ở cả mảng diễn xuất và thời trang

Người đẹp ghi dấu ấn trong lòng khán giả khi góp mặt ở Gia Đình Là Số 1 - Phần 2

Nguồn: Kbizoom