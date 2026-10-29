Phẫn nộ nam diễn viên hành hung vợ 1 năm trước, nay ngựa quen đường cũ đánh 1 phụ nữ khác

Trên mạng xã hội, nam diễn viên vấp phải nhiều sự chỉ trích, thậm chí tẩy chay, yêu cầu khai trừ khỏi sân khấu kịch.

Daily Shincho nam diễn viên kịch truyền thống Kabuki Kotaro Nakamura đã bị bắt giữ vì cáo buộc hành hung 1 người quen nữ trong phòng khách sạn ở Kabukicho, Shinjuku vào đầu tháng 10. Ngôi sao 33 tuổi này được cho là đã tát và túm mặt người phụ nữ trong vụ việc. Các báo cáo cho biết Kotaro Nakamura đã thừa nhận những cáo buộc. Tuy nhiên, nam diễn viên này đã được thả tự do.

Đây không phải là lần đầu tiên Kotaro Nakamura đối mặt với cáo buộc hành hung. Vào tháng 6 năm ngoái, diễn viên này bị cáo buộc hành hung vợ mình, gây ra những thương tích được cho là bao gồm gãy xương mặt, bong gân cổ và bầm tím. Sau vụ việc, 2 người đã tiến hành đàm phán ly hôn.

Kotaro Nakamura đã bị bắt giữ vì cáo buộc hành hung 1 người quen nữ trong phòng khách sạn. Ảnh: Kbizoom

Kotaro Nakamura cũng thu hút sự chú ý bởi những bình luận về vai trò giới tính trong kịch truyền thống Kabuki. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 5/2022, khi thảo luận về mối quan hệ giữa nam và nữ được thể hiện trong loại hình sân khấu truyền thống của Nhật Bản, diễn viên sinh năm 1993 này đã nhận xét: "Thế giới Kabuki do nam giới thống trị và đặt phụ nữ ở vị trí thấp kém hơn".

Phát ngôn này cùng những cáo buộc hành hung của Kotaro Nakamura đã khiến công chúng vô cùng phẫn nộ. Trên mạng xã hội, nam diễn viên vấp phải nhiều sự chỉ trích, thậm chí tẩy chay, yêu cầu khai trừ khỏi sân khấu kịch.

Trên mạng xã hội, nam diễn viên vấp phải nhiều sự chỉ trích, thậm chí tẩy chay, yêu cầu khai trừ khỏi sân khấu kịch. Ảnh: Instagram

Kotaro Nakamura sinh ngày 23/12/1993, là một trong những nam diễn viên Kabuki trẻ tuổi nổi bật và nổi tiếng của nghệ thuật sân khấu truyền thống Nhật Bản thế hệ mới. Xuất thân từ gia tộc Kabuki danh tiếng gia truyền (là con trai của nghệ sĩ Nakamura Senjaku III và cháu nội của Báo vật Quốc gia Sống Nakamura Jakuemon IV), Kotaro Nakamura kế thừa dòng máu nghệ thuật quý báu thuộc gia tộc Yago Narikomaya.

Kotaro Nakamura đặc biệt chuyên trị các vai Onnagata (vai nữ do nam giới đảm nhận) – một trong những loại hình vai diễn khó và đòi hỏi sự tinh tế bậc nhất của nghệ thuật Kabuki. Không dừng lại ở việc bảo tồn các giá trị cổ truyền, Kotaro Nakamura còn tích cực tham gia các dự án Kabuki hiện đại, giao lưu văn hóa quốc tế nhằm đưa loại hình nghệ thuật di sản thế giới này đến gần hơn với giới trẻ và công chúng toàn cầu.

Kotaro Nakamura lắm tài nhưng nhiều tật. Ảnh: Malaya Business Insight

Nguồn: Kbizoom