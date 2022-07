Phản diện nào sẽ là "Thanos tiếp theo" của vũ trụ điện ảnh Marvel?

So với những bộ phim đã ra mắt trước đây, giai đoạn 4 của vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) mang đến nhiều tác phẩm với tham vọng lớn hơn rất nhiều. Hàng loạt nhân vật mới, siêu anh hùng mới, bối cảnh mới và ý tưởng mới đã lần lượt được đưa lên màn ảnh lớn nhỏ, đặt những nền móng đầu tiên cho sự kiện “Endgame kế tiếp” trong tương lai gần.

Dĩ nhiên, một đội ngũ siêu anh hùng lớn cần phải có 1 đối thủ xứng tầm, nhất là sau những gì Thanos đã làm được trong 2 phần phim Avengers mới nhất. Dựa vào danh sách các bộ phim của MCU giai đoạn 4, dưới đây là những ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vị “trùm cuối” trong Avengers 5.

Arishem the Judge

Arishem the Judge là một Celestial, xuất hiện lần đầu tiên trên màn ảnh lớn trong bom tấn Eternals, và cũng là thực thể đã tạo ra chủng tộc bất tử này. Xét riêng trong MCU, Celestial là những nhân vật siêu hùng mạnh, có thể thao túng thực tại và sử dụng thành thạo nhiều công nghệ tân tiến, vượt xa sự hiểu biết của nhân loại.

Trong đoạn kết của Eternals, Arishem đã bắt giữ Sersi, Phatos và Kingo, đồng thời khẳng định sẽ tiến hành đánh giá xem liệu có nên hủy diệt Trái Đất hay không. Chi tiết này cho thấy Marvel Studios có lẽ vẫn đang ấp ủ nhiều kế hoạch khác liên quan đến Arishem nói riêng và các Celestial nói chung. Với sức mạnh và tầm vóc của mình, Arishem hoàn toàn có thể trở thành đối thủ lớn tiếp theo của Avengers - biệt đội vốn được thành lập để bảo vệ Trái Đất trước những mối đe dọa trong và ngoài không gian.

Dark Avengers

Sự đa dạng trong các tác phẩm của giai đoạn 4 đã mở ra cho Marvel Studios rất nhiều hướng phát triển khác nhau trong tương lai gần. 1 trong số đó chính là sự thành lập Dark Avengers - biệt đội phản diện đội lốt các siêu anh hùng chân chính, với những thành viên đã xuất hiện trong MCU như Yelena Belova (Black Widow), John Walker (U.S. Agent), Abomination, Red Guardian hay Taskmaster.

Dark Avengers cũng là 1 lựa chọn khá thú vị cho vị trí ác nhân lớn tiếp theo của MCU, bởi các Avengers sẽ phải đối mặt với nhiều kẻ thù khác nhau, thay vì chỉ tập trung vào 1 phản diện chính. Điều đó hứa hẹn sẽ mang lại không ít những trận chiến hấp dẫn, gay cấn và đề cao tính chiến thuật hơn nữa từ cả 2 biệt đội chính diện - phản diện.

Beyonder

Beyonder cũng là một trong những cái tên được người hâm mộ nhắc đến nhiều nhất sau cuộc chiến với Thanos. Trong nguyên tác, Beyonder là thực thể vũ trụ với sức mạnh vô song và là kẻ luôn khao khát có thể thấu hiểu tường tận bản chất của nhân loại. Đó chính là lý do thôi thúc hắn tạo ra hành tinh Battleworld - chiến trường của các siêu anh hùng và siêu phản diện đình đám nhất Marvel, châm ngòi cho mạch truyện Secret Wars nổi tiếng.

Tuy nhiên, so với những cái tên trong danh sách này, Beyonder ít có khả năng góp mặt trong giai đoạn 4 hơn. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có bất cứ dự án điện ảnh hay truyền hình nào thực sự “nhá hàng” cho sự xuất hiện của hắn, ít nhất là trong tương lai gần. Dẫu vậy, vì nhiều khả năng bộ phim Avengers tiếp theo sẽ lấy cảm hứng từ Secret Wars, Beyonder vẫn được xem là một ứng cử viên cho ngôi vị mà Thanos để lại trong MCU.

Mephisto

Đã có quá nhiều giả thuyết xoay quanh sự xuất hiện của Mephisto trong MCU, nhưng cho đến nay, ác quỷ địa ngục của Marvel vẫn cứ lẩn trốn khán giả và chưa chịu lộ diện trên màn ảnh. Tuy nhiên, với việc Marvel Studios đang đẩy mạnh yếu tố siêu nhiên trong loạt tác phẩm của mình, việc Mephisto gia nhập MCU có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Mephisto là kẻ thống trị chiều không gian địa ngục rực lửa, thường xuyên đến Trái Đất để tiến hành những giao kèo của quỷ nhằm chiếm đoạt linh hồn con người. Hắn từng đối đầu với rất nhiều siêu anh hùng lớn như Ghost Rider, Doctor Strange hay Spider-Man, và hoàn toàn đủ khả năng để trở thành đối thủ tiếp theo của các Avengers.

Doctor Doom

Doctor Doom là một trong những phản diện kinh điển, mang tính biểu tượng nhất mọi thời đại của Marvel, nhưng đến nay vẫn chưa xuất hiện trong các tác phẩm của MCU. Doom vốn là kẻ thù của Fantastic Four - những siêu anh hùng sẽ chính thức góp mặt trong vũ trụ điện ảnh này trong bộ phim cuối cùng của giai đoạn 4. Và đó chính là cơ hội tốt nhất để Marvel Studios “nhá hàng” cho Doctor Doom, giống như cách họ đã làm với Thanos trong đoạn credit của The Avengers (2012).

Doctor Doom nổi danh là một trong những ác nhân mạnh nhất vũ trụ Marvel nhờ khả năng kết hợp nhuần nhuyễn giữa ma thuật và khoa học, cùng với đó là kỹ năng lãnh đạo bẩm sinh. Bên cạnh Fantastic Four, Doctor Doom cũng từng nhiều lần đụng độ với Avengers trong nguyên tác truyện tranh. Và người hâm mộ đang hy vọng điều tương tự sẽ xảy ra trong phiên bản điện ảnh, mà cụ thể là phần phim tiếp theo của Avengers.

Galactus

Galactus cũng là một phản diện đáng sợ khác trong vũ trụ Marvel. Được mệnh danh là “Kẻ ăn hành tinh”, hắn liên tục nuốt chửng nhiều thế giới khác nhau để duy trì sự sống và thỏa mãn cơn đói năng lượng của bản thân mình. Cho đến nay, Galactus mới chỉ xuất hiện thoáng qua trên màn ảnh lớn thông qua “bom xịt” Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer, một bộ phim có lẽ không liên quan gì tới MCU.

Tầm vóc cùng sức mạnh to lớn của Galactus giúp hắn hiển nhiên trở thành một sự thay thế hoàn hảo cho Thanos trong MCU. Trong bom tấn Shang-Chi & the Legend of the Ten Rings, Captain Marvel cho biết 10 chiếc nhẫn quyền năng của Shang-Chi đóng vai trò như một hải tiêu, đang liên tục phát tín hiệu và mời gọi một ai đó/thứ gì đó từ nơi xa xôi, nằm ngoài cả phạm vi vũ trụ. Đây có thể chính là chi tiết mở đường cho sự xuất hiện của Galactus trong thời gian tới, khi hắn liên tục di chuyển qua nhiều thế giới, nhiều ngân hà xa xôi thỏa mãn cơn đói của mình.

Kang the Conqueror

Kang có lẽ là câu trả lời rõ ràng nhất cho câu hỏi ai sẽ là “Thanos tiếp theo” của MCU, đặc biệt là sau những gì đã xảy ra với giai đoạn 4. Một trong những biến thể của nhân vật này, He Who Remains, đã xuất hiện trong series Loki, Jonathan Majors thủ vai. Nam diễn viên tài năng sẽ tiếp tục trở lại trong bom tấn Ant-Man & the Wasp: Quantumania, nhưng trong vai trò một phiên bản khác của Kang.

Khác với đa số các phản diện trên đây, những kẻ mới chỉ dừng lại ở mức độ đồn đoán, Kang đã thực sự xuất hiện trong MCU. Đó chính là lý do vì sao ác nhân này hiện đang là lựa chọn số một cho vai trò phản diện của Avengers 5. Đó là chưa kể Kang cũng là một nhân vật gắn liền với đa vũ trụ - một trong những đề tài đang được Marvel Studios khai thác rất mạnh trong giai đoạn 4.

Theo ScreenRant