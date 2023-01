Phải là người tinh ý mới nhận ra ý nghĩa trang phục của 3 nữ phản diện trong The Glory

Dù The Glory không phải bộ phim về thời trang, nhưng trang phục của dàn nữ diễn viên trong phim vẫn được đầu tư kĩ càng và rất chỉn chu. Không chỉ sang trọng và hiện đại, phong cách ăn vận của từng nhân vật trong phim còn phản ánh những nét cơ bản nhất về tính cách của họ. Bên cạnh nữ chính Moon Dong Eun – do Song Hye Kyo thủ vai, bộ ba nữ phản diện trong The Glory cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ cho người xem về phong cách.



Park Yeon Jin - Kẻ ẩn mình

Park Yeon Jin do Lim Ji Yeon thủ vai xây dựng hình tượng về 1 cô nàng sang trọng, tiểu thư, thể hiện đẳng cấp qua từng bộ trang phục hàng hiệu. Bên trong vẻ ngoài đẹp đẽ ấy là 1 tâm hồn độc ác, thậm chí bị người xem nhận xét là điên loạn. Tuy nhiên, nhân vật này luôn thể hiện ra bên ngoài là 1 người nhãn nhặn, thanh lịch, nhẹ nhàng

Đó cũng là lý do vì sao nhân vật này rất ưa chuộng Dior – thương hiệu phù hợp với hình ảnh sang chảnh mà cô muốn ngụy tạo. Người chồng Ha Do Young của Yeon Jin cũng từng nói: “Trong ba người anh từng xem mắt, em mặc ít nhất, nhưng tất cả đều là đồ Dior”

Chất dạ tweed, phụ kiện to bản, túi xách xa xỉ... là những đặc trưng cho phong cách của Park Yeon Jin trong phim

Trước mặt chồng và con gái, Yeon Jin rất thích diện những chiếc váy dài nhằm xây dựng hình ảnh nữ tính, yêu kiều. Nhờ sở hữu dáng người cao ráo, mảnh mai, cô nàng có thể dễ dàng chinh phục phong cách thời trang này, khiến người xem cũng phải nể về tài che đậy bản chất qua trang phục

Lee Sa Ra - Người con gái tiều tụy

Trái với Yeon Jin, Lee Sa Ra dù nằm trong nhóm bắt nạt nữ chính nhưng cô nàng không hề che giấu bản tính của mình. Sự bốc đồng, tính cách bạo lực lẫn cảm xúc bộc phát do lên cơn nghiện được thể hiện rất rõ ràng. Lee Sa Ra thường xuất hiện với vẻ ngoài mệt mỏi, xuề xòa, đôi mắt thâm quầng tóc tai xõa xượi

Tuy nhiên, trang phục của Lee Sa Ra cũng là hàng hiệu với mức giá đắt đỏ, thể hiện nét cá tính trong gu thời trang. Trong phân cảnh hùa cùng Yeon Jin "hạ nhục' Hye Jeong, nhân vật này chọn khăn Louis Vuitton quấn thành áo quây rất phá cách

Trang phục của Sa Ra khiến người ta cảm nhận về sự hời hợt, không chăm chút cho vẻ ngoài. Tuy nhiên, cách lựa chọn và mix&match tạo nên phong cách bụi bặm, xuề xòa này đã để lại ấn tượng rõ nét về 1 cô gái cá tính mạnh, không ngại phá bỏ luật lệ và rất ăn chơi

Sa Ra thường xuất hiện trong những góc quay cận cảnh nhằm cho người xem thấy rõ quầng thâm mắt, đặc tả vẻ mệt mỏi. Do đó, nhân vật này không có nhiều cảnh quay bắt trọn trang phục như các nhận vật khác nhưng cũng đủ để thể hiện bản chất cá nhân

Choi Hye Jeong - Nữ hoàng làm màu

Choi Hye Jeong là con gái của một gia đình mở tiệm giặt ủi nên không sở hữu nhiều đồ hiệu và có khả năng chịu chi lớn như 2 nhân vật trên. Nhân vật này từng bị hai cô bạn mỉa mai “suốt ngày chỉ biết mặc đồ của khách” và phải nghe nhiều lời đàm tiếu không hay về xuất xứ của trang phục của chính mình

Chân dung nhân vật Hye Jeong được khắc họa thông qua những bộ trang phục cực kì gợi cảm và quyến rũ với váy ngắn, vay xẻ sâu phô vòng 1 khiến người xem nghĩ rằng cô là người thích học đòi và luôn thầm đố kỵ với hai người bạn giàu sang

Trong nhóm 3 người tham gia vụ bạo lực học đường với nữ chính, Hye Jeong là người duy nhất liên tục xuất hiện với các trang phục khoe trọn vòng 1 đầy bốc lửa